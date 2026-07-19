"Missverständnis": Lewis Hamilton fährt Ferrari-Mechaniker beim Boxenstopp um

Ferrari-Pilot Lewis Hamilton hat beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps (Rennbericht) eine Schrecksekunde erlebt: Beim Boxenstopp fuhr der Brite einen seiner Mechaniker an und riss ihn mit dem rechten Vorderrad zu Boden. Glück im Unglück: Das Teammitglied blieb unverletzt, aber Ferrari muss eine Geldstrafe zahlen.

Die Szene spielte sich in der 20. Runde ab, als Hamilton während des virtuellen Safety-Cars zu seinem einzigen Reifenwechsel an die Box kam. Nachdem der Ferrari-Pilot zunächst seine Fünf-Sekunden-Strafe abgesessen hatte, die er für die Kollision mit Mercedes-Pilot George Russell in der ersten Runde erhalten hatte, wurden alle vier Räder gewechselt.

Dann kam es zum folgenschweren Missverständnis: Denn während der betreffende Mechaniker gerade damit beginnen wollte, den Frontflügel zu verstellen, sprang die Ampel für Hamilton bereits wieder auf Grün. Der Rekordweltmeister setzte sich daraufhin in Bewegung und riss das Teammitglied zu Boden.

"Weil die Ampel auf Grün stand, konnte Lewis losfahren. Es war ein Missverständnis hinsichtlich der Vorgehensweise, und für Lewis war es irgendwie Pech", spricht Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur seinen Piloten im Gespräch mit Sky von jeglicher Schuld frei.

Lewis Hamilton gibt zu: "Herz in die Hose gerutscht"

Immerhin blieb der Mechaniker unverletzt. "Er ist wohlauf", gab der Teamchef nach dem Rennen Entwarnung. Auch Hamilton zeigte sich erleichtert: "Da ist mir wirklich kurz das Herz in die Hose gerutscht. Ich bin sehr dankbar, dass es ihm gut geht."

"Ich habe gemacht, was das grüne Licht signalisiert hat", erklärt der 41-Jährige die unglückliche Situation aus seiner Sicht. "Das grüne Licht ging an, also bin ich losgefahren. Man schaut in diesem Moment hierhin und nicht dorthin. Deshalb liegt die Verantwortung am Ende wohl eher beim Team."

"Als es passiert war, habe ich ihn dann gesehen und sofort angehalten", ergänzt der Ferrari-Pilot, der sich dabei an eine vergleichbare Szene beim Großen Preis von Bahrain 2018 erinnert: "In diesem Moment musste ich sofort an damals denken, als Kimi jemanden angefahren hat und sich ein Mechaniker das Bein gebrochen hat."

Gesundheitlich ging die Szene glimpflich aus, sportlich hatte der Zwischenfall jedoch durchaus Konsequenzen. Denn weil der Mechaniker den Frontflügel am SF-26 nicht mehr verstellen konnte, musste Hamilton den Rest des Rennens mit erheblichen Balanceproblemen bestreiten.

Keine Folgen für Hamilton, aber Geldstrafe für Ferrari

Trotzdem gelang es dem Ferrari-Piloten, sich im weiteren Rennverlauf noch am McLaren von Oscar Piastri vorbeizuschieben und den vierten Platz ins Ziel zu bringen. Dieses Ergebnis durfte der Brite nach einer Untersuchung der Sportkommissare zwar behalten, allerdings muss Ferrari eine Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro zahlen.

10.000 Euro davon sind für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt, geknüpft an die Bedingung, dass die Boxenstopp-Abläufe umfassend überprüft und der FIA ein Bericht über die Verbesserungen vorlegt wird. Die Kommissare begründeten ihre Entscheidung damit, dass es durch Kommunikationsfehler und eine zu späte Anweisung zur Flügelverstellung zu einer gefährlichen Situation gekommen war.

Weil Hamilton die Gefahr sofort erkannte und rechtzeitig anhielt, verhängten die Rennkommissare keine sportliche Strafe gegen den schuldlosen Fahrer, sondern eine Geldstrafe gegen das Team wegen der Gefährdung des Personals.

Ferrari-Star gibt zu: "Es war ein schwieriges Wochenende"

"Es war letztendlich ein schwieriges Wochenende", resümiert Hamilton auch mit Blick auf seinen Unfall im dritten Training. "Ich übernehme die volle Verantwortung für meinen Vorfall gestern, der dann einen Dominoeffekt zur Folge hatte, dass das Set-up nicht stimmte und ich dann im Qualifying auf der falschen Position stand."

Mit dem richtigen Set-up wäre sowohl in der Startaufstellung als auch im Rennen ein besseres Ergebnis möglich gewesen, ist der Ferrari-Pilot überzeugt. Insgesamt zieht er dennoch ein positives Fazit: "Gleichzeitig ist es aber wirklich schön zu sehen, welche Performance wir inzwischen haben und dass wir das Auto ständig weiter verbessern."

"Ich glaube, wir haben noch weitere Updates in der Pipeline, mit denen wir den Rückstand weiter verkleinern wollen. Dass wir hier als Team grundsätzlich das Tempo hatten, das wir gezeigt haben, ist wirklich ermutigend. Es liegt aber noch ein weiter Weg vor uns."

"Ich kann mir Wochenenden wie dieses nicht leisten - vor allem wegen meiner Leistung gestern", räumt Hamilton seine eigenen Fehler unverblümt ein. "Deshalb werde ich für nächstes Wochenende mein Fokusniveau noch einmal deutlich erhöhen."