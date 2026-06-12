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Die Fußball-WM ist auch im Fahrerlager der Formel 1 ein großes Thema: Wie Nico Hülkenberg das Turnier verfolgen wird und wen Kimi Antonelli als WM-Favorit sieht

Sönke Brederlow Livia Veiga
Veröffentlicht:
Mit Bier und Trikot: So verfolgt Nico Hülkenberg die Fußball-WM 2026

Nico Hülkenberg hat verraten, wie er die Fußball-WM 2026 verfolgen wird

Foto: LAT Images

Der Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA beschäftigt auch das Fahrerlager der Formel 1. Audi-Pilot Nico Hülkenberg hat vor dem Großen Preis von Barcelona bereits verraten, dass er sich die wichtigsten Spiele nicht entgehen lassen wird. "Ja, natürlich werde ich zuschauen", sagt der Deutsche.

Zwar werde Hülkenberg "nicht jedes einzelne Spiel und nicht jede Minute" des Turniers verfolgen, "aber wann immer es möglich ist, auf jeden Fall. Und wenn unsere Nationalmannschaft spielt, dann natürlich erst recht." Das erste Spiel der DFB-Auswahl steht am Sonntagabend (ab 19 Uhr) gegen Curacao auf dem Programm.

Mit Prognosen zum Abschneiden Deutschlands hält sich der Formel-1-Pilot allerdings zurück. "Ich bin vieles, aber ganz sicher kein Fußball-Experte", sagt Hülkenberg mit einem Schmunzeln. "Also werde ich einfach das Trikot anziehen, ein Bier trinken, die Mannschaft anfeuern und das Beste hoffen."

Fernando Alonso sieht Spanien als WM-Favorit

Ähnlich sieht es Fernando Alonso, der selbstverständlich der spanischen Nationalmannschaft die Daumen drückt. "Ich hoffe, dass wir das Finale erreichen", sagt der Aston-Martin-Pilot. "Wir sind Europameister und ich denke, wir sind sehr stark. Also hoffentlich schaffen wir es ins Finale."

Wer aus seiner Sicht die größte Gefahr für Spanien darstellt? "Ich weiß es nicht", grübelt Alonso. "Ich würde Frankreich sagen, weil sie ebenfalls eine sehr gute Mannschaft und starke Spieler haben. Aber bei Weltmeisterschaften gibt es natürlich immer Überraschungen."

Einen kleinen Seitenhieb kann sich der zweimalige Weltmeister dabei nicht verkneifen. "In diesem Fahrerlager verstehen nicht viele etwas von Fußball", meint Alonso. "Früher waren das Giancarlo Fisichella und einige der anderen Italiener. Aber Italien ist seit drei Jahrzehnten nicht mehr bei einer Weltmeisterschaft dabei."

Antonelli scherzt: Italien wird kein Fußball-Weltmeister

Dennoch zählt Alonso den aktuellen WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli zu den wenigen ausgewiesenen Fußballkennern in der Formel 1. "Aber vielleicht ist Antonelli schon älter, wenn Italien wieder zur Weltmeisterschaft zurückkehrt", ergänzt der Spanier leicht süffisant.

Und Antonelli selbst? Der 19-jährige Italiener reagiert mit einem augenzwinkernden WM-Tipp: "Also wir werden es definitiv nicht sein", sagt der Mercedes-Pilot mit einem Grinsen. "Ich weiß es nicht. Es gibt zu viele starke Mannschaften. Aber ich bin natürlich ein großer Fan von Messi, seit der Zeit, als er noch in Barcelona gespielt hat."

"Ich denke, es wird ein sehr enger Kampf werden", meint Antonelli. "Argentinien ist sehr stark, Spanien ist sehr stark, England ist sehr stark, Deutschland ebenfalls. Also schauen wir mal. Ich kann darauf wirklich keine konkrete Antwort geben."

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