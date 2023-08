Mit dem Bruder in Le Mans: Charles Leclerc verrät spannenden Traum!

Charles Leclerc hat verraten, dass er in Zukunft gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Arthur Leclerc an den 24 Stunden von Le Mans teilnehmen will. Das Interesse des Ferrari-Piloten an dem Langstreckenklassiker der Weltmeisterschaft (WEC) wurde in diesem Jahr geweckt, als er den Triumph des Hypercar-Teams von Ferrari miterlebte.

Der Formel-1-Fahrer hat bereits vorher Interesse an einem Start beim Rennen an der Sarthe geäußert, doch nach der 2023er-Ausgabe hat er seine Überlegungen, wie er dies bewerkstelligen will, mit neuem Leben gefüllt. In einem Exklusiv-Interview mit 'Motorsport.com' erklärt Leclerc, dass er schon oft darüber nachgedacht habe, gemeinsam mit seinem Bruder Arthur zu fahren, der derzeit in der Formel 2 antritt und Mitglied der Ferrari Driver Academy ist.

Auf die Frage, ob er darüber nachgedacht habe, mit seinem Bruder in Le Mans anzutreten, antwortete Leclerc: "Oh ja, schon oft. "Das ist definitiv etwas, das ich eines Tages mit meinem Bruder machen möchte. Aber ich weiß nicht, ob es passieren wird."

Leclerc deutete an, dass der andere mögliche Teamkollege der aktuelle WEC-Pilot Antonio Fuoco von Ferrari werden könnte, der ein langjähriger Freund von ihm ist. "Antonio ist auch Teil der Ferrari-Familie", sagt Leclerc. "Er ist einer meiner besten Freunde und wir sind zusammen aufgewachsen. Er trainiert schon für diesen Tag!"

Ferrari holte in Le Mans 2023 den Gesamtsieg Foto: Motorsport Images

"Wir werden sehen, ob es möglich ist und ob unsere Pläne aufgehen, denn wir fahren alle in verschiedenen Kategorien. Aber vielleicht eines Tages", so Leclerc, der ein interessierter Zuschauer in Le Mans war, wo Ferrari bei seiner Rückkehr in die Königsklasse zum ersten Mal seit 1973 wieder einen Sieg holte.

Im Gespräch mit 'Eurosport' sagt Leclerc nach seinem Erlebnis, dass er die Gelegenheit genossen habe, einen so historischen Moment für das Unternehmen aus Maranello mitzuerleben. "Es ist ein unglaubliches Gefühl, vor allem, wenn ein Ferrari gewinnt", fügt er hinzu. "Es ist unglaublich, nach so vielen Jahren zurückzukehren, ein ganz besonderes Rennen."

"Wir hatten Pech mit dem zweiten Ferrari, denn wir hatten einen kleinen Einschlag - ich glaube, es war ein kleiner Stein - am Kühler, der uns viel Zeit gekostet hat. Aber ich war da, um zu helfen, und ich bin trotzdem sehr glücklich, dass Ferrari gewonnen hat, und es war eine unglaubliche Erfahrung. Ich bin sehr stolz auf das, was Ferrari heute geleistet hat, es war verrückt", so der Formel-1-Fahrer in Diensten der Italiener.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.