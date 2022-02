Mit diesen Maßnahmen erreicht Mercedes mehr Diversität im Team

Audio-Player laden

Im Dezember 2020 kündigte das Mercedes-Team Accelerate 25 an: ein Fünfjahresprogramm, um ein vielfältigeres Team zu werden. Im Rahmen des Programms arbeitet Mercedes daran, integrativer zu werden und die Qualifikationsstandards kontinuierlich zu erhöhen. Bis Ende 2025 ist das Ziel, dass mehr als 25 Prozent aller Neuzugänge aus unterrepräsentierten Gruppen stammen.

Nach dem ersten Jahr von Accelerate 25 zeigt eine Überprüfung der unbefristeten und befristeten Neueinstellungen im Jahr 2021, dass 38 Prozent der neuen Teammitglieder aus unterrepräsentierten Gruppen kamen. Der Anteil der weiblichen Mitarbeiter ist im Jahr 2021 von zwölf auf 14 Prozent gestiegen, und der Anteil der Mitarbeiter aus ethnischen Minderheiten ist von drei auf sechs Prozent gestiegen.

Im Rahmen der Anpassung des Teams an das neue Formel-1-Reglement und die Budgetbeschränkungen sind viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jahr 2021 durch das Wachstum im Bereich Business-Support zum Team gestoßen und haben ihre Arbeit nicht direkt im Ingenieur- oder STEM-Bereich begonnen.

Zu Beginn von Accelerate 25 hat sich Mercedes verpflichtet, das Bewusstsein durch interne Schulungsmaßnahmen zu schärfen, damit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit erhielten, ihr Verständnis zu verbessern und ihren Beitrag zu leisten.

Dazu wurde ein maßgeschneiderter "Accelerate-Inclusion-Workshop" im Team durchgeführt, der von der EW-Gruppe geleitet wurde und an dem auch die Führungskräfte teilnahmen. Gleichzeitig absolvierten 320 Personalverantwortliche eine Schulung zu unbewussten Vorurteilen.

Um das Engagement der Mitarbeiter weiter zu fördern, trifft sich ein Forum für Vielfalt, Gleichstellung und Integration, das sich aus 25 freiwilligen Teammitgliedern aus unterrepräsentierten Gruppen zusammensetzt, regelmäßig, um Beiträge und Vorschläge für künftige Schwerpunkte einzubringen.

Im vergangenen Jahr hat Mercedes eine Reihe interner Networking-Veranstaltungen durchgeführt, zum ersten Mal den "Pride-Month" und den "Black-History-Month" gefeiert, Workshops zur Sensibilisierung für die Menopause, zur britischen Gebärdensprache und zur Ethik der ethnischen Vielfalt abgehalten und sich der "Safe-Space-Alliance" angeschlossen.

Am Internationalen Tag der Frauen im Ingenieurwesen waren die Teammitglieder zu einer Podiumsdiskussion mit Susie Wolff (Teamchefin, Venturi-Formel-E-Team), Anne-Marie Imafidon (Mitbegründerin und CEO, Stemettes), Vanessa Ogden (CEO, Mulberry-Schools-Trust) und Miss Catherine Rennie (Beraterin für Chirurgie, Imperial-College-NHS-Trust) eingeladen.

Die von Jane Farrell von der EW-Gruppe moderierte Veranstaltung bot eine faszinierende und zum Nachdenken anregende Diskussion über die Überwindung von Barrieren und den Aufbau von Karrieren in den Bereichen Technik und STEM.

Das Team hat auch Sozialleistungen für die Mitarbeiter verbessert, wie zum Beispiel die Mutterschaftsurlaubspolitik und die Einführung einer Unterstützung bei Schwangerschaftsverlust sowie Mutterschutz.

Teamchef Toto Wolff sagt: "Im ersten Jahr unseres Programms Accelerate 25 haben wir vielversprechende Fortschritte bei der Entwicklung eines vielfältigeren und integrativen Teams gemacht."

"Durch eine eingehende interne Prüfung und unter der Anleitung unserer hervorragenden Partner konnten wir die ersten Schritte auf unserem Weg unternehmen, um den Zugang zu STEM-Bildung und -Karrieren zu ermöglichen und eine Pipeline von Talenten aufzubauen, die hoffentlich in Zukunft in Erwägung ziehen werden, für uns zu arbeiten."

"Der kleine, aber signifikante Anstieg bei der Zahl unserer Teammitglieder aus unterrepräsentierten Gruppen ist ein Zeichen dafür, dass wir Fortschritte machen. Wir sind uns jedoch bewusst, dass dies ein langfristiges Engagement ist, und freuen uns darauf, auf diesen ersten Schritten aufzubauen."

Ein wichtiger Schwerpunkt von Accelerate 25 ist es, talentierte junge Menschen aus unterrepräsentierten Gruppen durch STEM-Ausbildung für technische Berufe zu begeistern und zu motivieren, in der Hoffnung, dass sie in Zukunft bei Mercedes mitarbeiten möchten.

Die Mulberry-STEM-Academy ist eine Partnerschaft zwischen dem Team und dem Mulberry-Schools-Trust. Damit möchte Mercedes junge Menschen innerhalb des Trusts dazu ermutigen, ihre Leidenschaft für STEM-Fächer zu entwickeln.

Im Jahr 2021 nahmen 24 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 sowie 24 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 an einem sorgfältig konzipierten Programm teil, das einfallsreichen Unterricht, Berufsberatung, Mentoring und außerschulische Erfahrungen umfasste. Das Team freute sich auch, eine Gruppe von Studenten für ein einwöchiges Praktikum in Brackley begrüßen zu dürfen.

Die zweite Gruppe von Schülerinnen und Schülern begann ihr einjähriges Programm in der Mulberry-STEM-Academy im Januar 2022. Die Teilnehmerzahl wurde auf 50 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 sowie 50 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 erhöht. Sie werden im Laufe des Jahres mit dem Team zusammenarbeiten und dabei verschiedene Stationen durchlaufen, unter anderem technische Workshops, Mentoring und Lehrplanunterstützung, gepaart mit Besuchen in unserer Fabrik sowie Praktika.

Vanessa Ogden, CEO des Mulberry-Schools-Trust, sagt: "Ich bin sehr stolz darauf, was der Mulberry-Schools-Trust und das Mercedes-Team gemeinsam erreicht haben. Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit, und wir haben die kühne Vision, dass unsere Studierenden dank unserer Partnerschaft Zugang zu einem vielfältigeren und gerechteren STEM-Sektor erhalten werden."

"Hunderte von benachteiligten Schülerinnen und Schülern aus dem gesamten Trust und den örtlichen Grundschulen haben an unserer erstklassigen Mulberry-STEM-Academy teilgenommen und dabei entscheidende Fähigkeiten, Selbstvertrauen und erweiterte Kenntnisse in STEM-Fächern erworben."

"Dies hat zu fantastischen Möglichkeiten geführt, wie zum Beispiel dem Zugang zu einem hochwertigen Praktikumsprogramm, herausragenden Karrierekonferenzen mit hochrangigen Vertretern von Mercedes und Hochschulabsolventen sowie der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen unserer STEM-Roadshows."

"Diese Begegnungen werden die exzellenten akademischen Möglichkeiten erweitern, die jungen Menschen auf ihrem Weg zu weiterführenden Schulen, Spitzenuniversitäten und hoffentlich auch zu spezialisierten Branchen in der Zukunft zur Verfügung stehen. Im Zuge der Einführung unseres umfangreichen Programms kann sich unser Jahrgang 2022 auf eine noch transformativere STEM-Ausbildung mit dem Team freuen."

Die Stemettes sind ein preisgekröntes britisches Sozialunternehmen, das sich dafür einsetzt, die nächste Generation von Mädchen, jungen Frauen und nicht-binären jungen Menschen für STEM-Fächer zu begeistern. Im ersten Jahr der Partnerschaft haben 34 Mitglieder des Mercedes-Teams an individuellen viermonatigen Mentorenprogrammen mit 34 Teammitgliedern teilgenommen, um sie auf ihrem STEM-Weg zu unterstützen und zu begleiten.

Im Juli 2021 nahmen zehn junge Frauen an der Stemettes-Certification-Academy teil und absolvierten ein Online-STEM-Programm mit Sitzungen, die von den Mitarbeitern durchgeführt wurden. Das Programm endete mit einer branchenweit anerkannten ICAgile-Fundamentals-Qualifikation. Vier junge Ingenieurinnen aus dem Team nahmen an Instagram-Live-Sessions teil, während 50 Teammitglieder Workshops zu Vorstellungsgesprächen und Lebenslaufprüfungen durchführten.

Anne-Marie Imafidon, Mitgründerin und CEO der Stemettes, sagt: "Durch unsere Partnerschaft mit dem Mercedes-Team konnten wir vielen Stemettes-Mitgliedern Mentoren und Berater zur Seite stellen, die ohne diesen Kontakt und diese Unterstützung nicht die Möglichkeit gehabt hätten, mehr über mögliche STEM-Karrieren herauszufinden."

"Wir wurden geradezu mit Bewerbungen für unser einwöchiges STEM-Online-Programm überschwemmt, das wir im Juli vergangenen Jahres unter der Bezeichnung Stemettes-Certification-Academy mit dem Team umgesetzt haben."

"Einer der Höhepunkte des Sommers war, dass unsere Stemettes die Instagram-Lives mit weiblichen Mercedes-Ingenieuren genießen konnten. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen, um junge Menschen bei der Wahl von STEM-Fächern und dem Eintritt in STEM-Branchen in der Zukunft zu unterstützen."

Die Association for Black and Minority Ethnic Engineers UK setzt sich dafür ein, Menschen schwarzer und ethnischer Minderheiten für ein Ingenieurstudium zu begeistern, unterstützt diejenigen, die Ingenieur werden wollen, fördert das Ingenieurwesen in Schulen und setzt sich für eine größere Vielfalt in der britischen Ingenieurbelegschaft ein.

AFBE-UK hat Mercedes bei der Überprüfung der Rekrutierungsprozesse unterstützt und wertvolle Anregungen und Kenntnisse geliefert, um die Erweiterung des Talentpools zu erleichtern. Ingenieurstudenten von AFBE-UK hatten die Möglichkeit, die Fabrik in Brackley zu besuchen und mit dem Management-Team im Rahmen einer Networking-Veranstaltung zu sprechen, um das Team zu beraten, wie wir unterrepräsentierte Gruppen besser erreichen können.

Mercedes hat auch an der virtuellen Karrieremesse der AFBE für junge Schülerinnen und Schüler im Alter von zwölf bis 18 Jahren teilgenommen, um allen, die eine STEM-Ausbildung anstreben, Beratung und Mentoring zu bieten.

Nike Folayan, Mitgründerin und Vorsitzende der AFBE UK, sagt: "Die Zusammenarbeit mit dem Mercedes-Team im Rahmen des Accelerate-25-Programms war eine hervorragende Gelegenheit, die einzigartigen Herausforderungen im Zusammenhang mit Inklusion im Motorsport zu erforschen und anzugehen. Unser Besuch in Brackley hat das Engagement des Teams unter Beweis gestellt und unsere anwesenden Studentinnen und Studenten wirklich inspiriert."

"Wir beabsichtigen, gemeinsam einige Schlüsselinitiativen auf den Weg zu bringen, die das Potenzial haben, den Zugang zum Motorsport zu verbessern und jungen Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, bessere Chancen zu bieten. Wir sind sehr gespannt darauf und freuen uns auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit."

Mercedes ist außerdem Mitglied des Business-Disability-Forums geworden, das sich für die Schaffung einer behindertengerechten Welt einsetzt, indem es Barrieren beseitigt, die Menschen mit Behinderungen daran hindern, sich zu entfalten und ihren Beitrag zu den Unternehmensstrukturen zu leisten.

In Zusammenarbeit mit dem Business-Disability-Forum wird das Team im ersten Quartal 2022 ein Disability-Smart-Audit durchführen, um die derzeitigen Lücken zu ermitteln und zu schließen und sicherzustellen, dass die Prozesse, Verfahren, Plattformen und Kommunikation barrierefrei sind. Mit ihrer Unterstützung wird Mercedes auch damit beginnen, ein behindertenfreundlicher Arbeitgeber zu werden.

Diane Lightfoot, CEO des Business-Disability-Forum, kommentiert: "Ich freue mich, dass das Mercedes-Team Mitglied des Business-Disability-Forum geworden ist. Es ist großartig, dass das Team erkannt hat, dass es zu einem bevorzugten Arbeitgeber gehört, beeinträchtigte Talente anzuziehen, zu rekrutieren und als Teil der Belegschaft zu halten."

"Durch seine Mitgliedschaft hat das Team Zugang zu unserem Beratungsdienst und einer Fülle von praktischer Unterstützung sowie die Möglichkeit, mit über 400 gleichgesinnten Kollegen aus der gesamten Wirtschaft in Kontakt zu treten. Ich freue mich darauf, in den kommenden Monaten und Jahren mit dem Team zusammenzuarbeiten und es auf seinem Weg zu Disability Smart zu unterstützen."

Paul Mills, Chief People Officer beim Mercedes-Team, sagt: "Wenn wir auf unser erstes Jahr von Accelerate 25 zurückblicken, bin ich sehr stolz auf das enthusiastische Engagement so vieler unserer Teamkollegen, die freiwillig ihre Zeit für Schulungen, Workshops, Networking, Mentoring und verschiedene andere Veranstaltungen zur Verfügung gestellt haben."

"Das Team hat mit Begeisterung die Gelegenheit ergriffen, zu lernen und unterrepräsentierte Gruppen anzusprechen, um sie zu inspirieren und zu ermutigen, eine STEM-Karriere in Betracht zu ziehen. Wir alle profitieren weiterhin von der Zusammenarbeit mit unseren fantastischen Partnern beim Mulberry-Schools-Trust, den Stemettes, AFBE UK und der EW Group."

"Die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler sowie Jugendlichen, mit denen wir in diesem Jahr zusammengearbeitet haben, sind sehr bereichernd, und wir können ihre Leidenschaft für das Lernen beobachten. Auch wenn wir einen guten Anfang gemacht haben, gibt es noch viel zu tun, und dies ist erst der Anfang unserer Reise, um unser Team und unseren Sport inklusiver und vielfältiger zu machen."

