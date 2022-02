Mit echtem Auto: Haas absolviert Shakedown in Barcelona

Audio-Player laden

Der Haas VF-22 existiert! Nachdem der amerikanische Rennstall bei der Präsentation seines neuen Formel-1-Autos für die Saison 2022 nur ein Rendering gezeigt und erklärt hatte, dass der neue Bolide noch gar nicht zusammengebaut ist, hat das echte Auto nun in Barcelona einen Shakedown absolviert.

Zwei Tage vor Beginn der offiziellen Testfahrten auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya fuhr Nikita Masepin im Rahmen eines Filmtags erstmals mit dem Auto und unternahm Systemchecks, um für die Testfahrten gerüstet zu sein.

Zwei sogenannte Filmtage stehen jedem Team pro Saison zur Verfügung. In diesen darf ein Team maximal 100 Kilometer mit speziellen Pirelli-Reifen fahren.

Haas möchte in der Formel-1-Saison 2022 die Rote Laterne wieder abgeben, die man in der Vorsaison bekommen hatte. Das Team hatte seinen Boliden 2021 überhaupt nicht weiterentwickelt und sich stattdessen auf das neue Reglement fokussiert. Ob das etwas gebracht hat, wird die neue Saison zeigen.

Der Rennstall, der eine intensive Kooperation mit Ferrari besitzt und so viele Teile wie möglich übernommen hat, tritt auch 2022 mit seiner Fahrerpaarung Mick Schumacher und Nikita Masepin an.

Für die Testfahrten in Barcelona hat Haas schon seine Aufteilung bestimmt: Beide Fahrer fahren an allen drei Tagen jeweils einen halben Tag. Masepin fährt am Mittwoch und Freitag jeweils den Vormittag, Schumacher den Nachmittag. Am Donnerstag ist es genau umgekehrt.

