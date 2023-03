Mit neuen Teilen: Alfa Romeo visiert in Melbourne Punkte an

Audio-Player laden

Alfa Romeo möchte das enttäuschende Wochenende von Saudi-Arabien hinter sich lassen und visiert beim dritten Saisonlauf in Melbourne wieder Punkte an. Helfen soll dabei ein überarbeiteter C43, der mit neuen Teilen ausgestattet werden wird, die Valtteri Bottas und Guanyu Zhou zu einer besseren Performance verhelfen sollen.

"Wir gehen das Rennen in Melbourne mit Zuversicht an, denn wir wissen, dass wir alles haben, um wieder um Punkte zu kämpfen", sagt Teamrepräsentant Alessandro Alunni Bravi.

Dass Alfa Romeo um Punkte kämpfen kann, hat das Team bereits in Bahrain bewiesen, als Bottas zum Auftakt Rang acht und somit vier Punkte einfahren konnte. In Dschidda kam das Team allerdings nicht in Punktenähe: Bottas wurde als überrundeter 18. Letzter der ins Ziel gekommenen Piloten - wohl auch aufgrund eines beschädigten Unterbodens.

Doch auch so hat die Leistung des Boliden nicht unbedingt gestimmt. Doch Alunni Bravi sagt: "Wir haben die Zeit seit Dschidda genutzt, um zu verstehen, wie wir mehr Leistung aus unserem aktuellen Paket herausholen können."

"Darüber hinaus werden wir auch einige neue Teile am Auto haben, die wir unbedingt testen wollen, da das Team zu Hause weiter daran arbeitet, dem C43 mehr Leistung zu verleihen", so der Italiener.

Bottas stimmt sich schon ein

Bottas selbst freut sich auf den Grand Prix "Down Under", den er 2019 schon einmal gewonnen hat. Der Finne war am Wochenende schon beim Adelaide Motorsport Festival, wo er ein V8-Supercar und auch einen klassischen Tourenwagen von Alfa Romeo pilotieren durfte. "Ich bin also schon in Rennlaune", sagt er.

"Ich bin sehr daran interessiert, auf einer Strecke, die ich mag, ein gutes Ergebnis für das Team zu erzielen", so der Finne. "Ich glaube fest daran, dass unser Auto das Potenzial hat, gut abzuschneiden und das schwierige Wochenende in Saudi-Arabien hinter sich zu lassen."

"Wir haben gesehen, wie eng alle in dieser Saison beieinander liegen, aber wenn wir gleich zu Beginn des Wochenendes eine starke Leistung zeigen, können wir wieder in die Punkte fahren", ist er überzeugt.

Zhou: Raus aus dem grauen Mittelfeld?

Das ist auch das Ziel von Guanyu Zhou, der bislang einen farblosen Auftakt erlebte. Der Chinese kam in allen Qualifyings und Rennen bisher auf die Positionen zwölf bis 14 - also in das graueste aller grauen Mittelfelde.

"Nach der starken Leistung in Bahrain haben wir von Dschidda mehr erwartet, aber das Rennen in Saudi-Arabien hat unseren Glauben nicht erschüttert, dass wir in Melbourne wieder auf hohem Niveau kämpfen können", sagt Zhou."Wir wissen, was wir tun müssen, um die Punkte mit nach Hause zu nehmen."

"Wir haben auch einige Updates zu testen, und wir sind zuversichtlich, dass wir ein erfolgreiches Wochenende haben können."

Im Vorjahr war Zhou als Elfter knapp an den Punkten vorbeigeschrammt, Bottas hatte als Achter zumindest einige Zähler geholt.

