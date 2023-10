Mit "Stars and Stripes": Haas enthüllt neue US-Lackierung für Austin

Haas wird beim Heimspiel in Austin mit einer Sonderlackierung an den Start gehen. Der VF-23, der in den USA auch ein umfangreiches Upgrade erhalten soll, wird im typisch amerikanischen "Stars and Stripes"-Design gehalten sein, wie veröffentlichte Bilder zeigen.

Mit dem neuen Upgrade wird der Formel-1-Bolide dem Weg von Red Bull folgen, den auch schon der Rest des Feldes eingeschlagen hat. Zudem werden die Autos von Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg auch in einer speziellen Lackierung mit dem Slogan "We the People" aus der US-Verfassung lackiert.

Neben dem US-Flair der Lackierung wird Haas am Donnerstag vor dem Rennen auch eine Neuerung zu Ehren des Titelsponsors Moneygram enthüllen.

Haas-Teamchef Günther Steiner sagt, die Wahl der Lackierung mit den Stars and Stripes sei eine bewusste Entscheidung gewesen, da amerikanische Teams in der Formel 1 nach dem möglichen Einstieg von Andretti wieder in den Fokus gerückt seien.

"Im Moment wird natürlich viel über amerikanische Teams gesprochen, aber wir sind immer noch das einzige amerikanische Team in der Formel 1", sagt Steiner.

"Viele haben jahrelang gesagt, dass wir das nicht ausnutzen, aber ich habe immer gesagt, dass wir uns erst einmal Glaubwürdigkeit im Paddock erarbeiten wollen. Wir haben in unserer kurzen Zeit viel durchgemacht, aber wir haben uns eine sehr treue und wachsende Fangemeinde aufgebaut, und das wollen wir anerkennen", so der Südtiroler.

"Ja, es ist ein gutes Marketing, aber jeder, der mit meinem Team arbeitet, weiß, wie leidenschaftlich sie sind und wie lustig und authentisch unsere Fans sind. Dieses Rennen ist ihnen gewidmet, denn wir, also 'We The People', sind es, die Haas zu dem machen, was es ist."

Upgrade-Plan

Haas zeigt dabei auch den Umfang des Upgrade-Pakets, das sie nach Austin mitbringen, wobei fast das gesamte Bodywork des Autos verändert wurde. Die Entwicklungen umfassen Verbesserungen am Boden, an der Motorabdeckung, am Seitenkasteneinlass und an den Seitenkästen selbt.

Magnussen sagt, dass die Änderungen zwar keine sofortige dramatische Wende bringen würden, aber entscheidend seien, um dem Team zu helfen, eine bessere Richtung für 2024 zu finden.

"Ich würde lügen, wenn ich nicht hoffen würde, dass uns das eine große Verbesserung bringt, aber ich denke, es gibt noch ein zweites Element, das dieses Upgrade mit sich bringt, und das ist die Forschung für das nächste Jahr", sagt er.

"Ich glaube, insgeheim hoffen wir alle, dass es besser funktioniert als unser jetziges Auto, aber das größere Ziel ist die Forschung und das Lernen, das wir für das nächstjährige Auto machen können", so der Däne.

"Ich denke, es ist klar, dass unser Auto unter ganz bestimmten Bedingungen Leistung bringen kann, aber es ist ein zu enges Fenster, und wir müssen es erweitern und benutzerfreundlicher machen, damit es mit einer größeren Vielfalt von Strecken und Bedingungen zurechtkommt. Hoffentlich werden wir in der Lage sein, besser mit den Reifen zurechtzukommen."

Mit Bildmaterial von Haas F1 Team.