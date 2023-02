Mittagsupdate Bahrain: Ferrari macht Tempo, Red Bull stark

Audio-Player laden

Carlos Sainz (Ferrari) hat sich am Freitag in der ersten Teilsession des zweiten Testtags in Bahrain die Bestzeit gesichert. Sainz fuhr 1:32.486 Minuten und pulverisierte Max Verstappens Zeit vom Donnerstag um 0,351 Sekunden (Zum Livetiming F1-Tests 2023).

Zweiter wurde Logan Sargeant (Williams/+0,063) vor Fernando Alonso (Aston Martin), der am Freitag den gesamten Testtag bestreiten wird. Sein Rückstand betrug nach 4:15 Stunden 0,483 Sekunden. Vierter wurde Guanyu Zhou (Alfa Romeo/+0,684) und Fünfter Kevin Magnussen (Haas/+0,956).

Obwohl in der Zeitentabelle nicht ganz vorn, erhärtet sich der Eindruck, dass Red Bull derzeit am besten aufgestellt ist. Bei der Topspeedmessung ohne DRS lag Sergio Perez (7./+1,265) nämlich ganz hinten, was drauf hindeutet, dass Red Bull am Vormittag mit schaumgebremster Motorleistung unterwegs war. Außerdem testete der Mexikaner ganz offensichtlich im Renntrimm.

Den besten gemessenen Topspeed erzielte übrigens Sainz im Ferrari (326 km/h). Die Delle an der Nasenspitze, die am Donnerstag für Aufsehen gesorgt hatte und von Ferrari als Montagefehler erklärt wurde, trat am Freitagmorgen nicht mehr auf.

Lewis Hamilton (+1,468) belegte den achten Platz. Wie schnell der Mercedes wirklich ist, das ist nach wie vor schwierig einzuschätzen. Die ersten Updates befinden sich aber schon in der Pipeline. Auf Nachfrage bestätigt das Team, dass der Heckflügel, den Hamilton heute fährt, nicht der ist, der am 5. März beim Saisonauftakt eingesetzt werden soll.

Die wichtigsten Zwischenfälle:

Alonso fährt über Hamilton-Teil

Bei Geradeausfahrt und ohne von außen sichtbaren Grund löste sich vom Hamilton-Mercedes ein Teil von einem Kühlpanel. Das blieb auf der Strecke liegen, und wenig später fuhr Fernando Alonso drüber. Alonsos Aston Martin wurde dabei aber nicht beschädigt, und auch Hamilton konnte sein Programm nach einer kurzen Reparatur fortsetzen.

Getriebewechsel bei Alfa Romeo?

Zhou drehte am Vormittag nur 43 Runden - weniger als jeder andere Fahrer. Der Grund dafür war ein technisches Problem. Bei der Reparatur mussten die Mechaniker das Getriebe ausbauen. Ob das Getriebe selbst der Verursacher war, ist nicht bekannt. Am Ende des Vormittags konnte er noch einmal auf die Strecke gehen.

Rennsimulation von AlphaTauri

Yuki Tsunoda widmete sich am Freitagmorgen dem Absolvieren einer Rennsimulation. Zeitgleich mit Perez, der ebenfalls mit randvollen Tanks unterwegs war. Das ermöglichte einen direkten Vergleich der Daten. Tsunoda war dabei im Durchschnitt ungefähr eine Sekunde pro Runde langsamer als der Red Bull.

Wann fährt Hülkenberg wieder?

Nico Hülkenberg (Haas) war am Freitagmorgen übrigens Zuschauer. Er übernimmt das Auto am Nachmittag von Magnussen. Der Däne fuhr am Morgen eine Bestzeit von 1:33.442 Minuten und war damit um rund eine Sekunde schneller als Hülkenberg am Donnerstag.

Die Nachmittags-Session geht von 13:15 bis 17:30 Uhr deutscher Zeit (15:15 bis 19:30 Uhr Ortszeit in Bahrain). Besonders gegen Abend, bei niedrigeren Asphalttemperaturen als in der Mittagshitze, werden dann auch schnellere und aussagekräftigere Rundenzeiten erwartet.

Wo gibt's weiterführende Infos zum Test?

Um 19:30 Uhr gibt's auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de die tägliche Live-Analyse mit Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll. Der dritte und letzte Testtag beginnt am Samstag um 8:00 Uhr deutscher Zeit. Im Liveticker auf Formel1.de & Motorsport-Total.com kommentiert Ruben Zimmermann das Geschehen auf der Strecke.

