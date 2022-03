Mittwoch: Virtueller Formel-1-Stammtisch mit Rennstratege Alexander Bodo

Audio-Player laden

Es ist wieder so weit: Am Mittwochabend, passend nach den Wintertests und wenige Tage vor dem ersten Rennwochenende der Formel 1 2022 in Bahrain, steigt auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de der monatliche Stammtisch für Kanalmitglieder. Und auch diesmal haben wir für die virtuelle Zoom-Runde wieder einen Gast eingeladen, der spannende Einblicke gewähren kann.

Alexander Bodo kennen viele unserer Zuschauer wahrscheinlich aus dem Fernsehen. Bei den Kollegen von Sky analysiert er als Experte für Rennstrategien immer montags die Rennen der Formel 1. Und Bodo weiß, wovon er spricht - denn er ist selbst als Renningenieur im Motorsport tätig.

Bodo war noch keine 30, da zeichnete er schon für die Rennstrategien von Mercedes in der DTM verantwortlich. 2017 haben wir ihm in dieser Funktion einen Artikel im DTM-Channel von Motorsport-Total.com gewidmet.

Inzwischen hat er seine eigene Firma gegründet. Als CEO von PACETEQ bietet Bodo sein Know-how verschiedenen Motorsportteams an. Zu den Kunden und Partnern von PACETEQ gehören auch Formel-1-Teams.

Nach dem Ende der Formel-1-Tests in Bahrain gibt es kaum einen besseren Experten, um in lockerer Runde über das Kräfteverhältnis zu fachsimpeln und etwas darüber zu lernen, mit welchen Werkzeugen die Teams heutzutage arbeiten, um die Konkurrenz einzuordnen.

Unsere Kanalmitglieder können am März-Stammtisch (Beginn: Mittwoch, 19:00 Uhr) selbst teilnehmen. Entweder passiv als Zuschauer des Livestreams, oder aktiv mit Textnachrichten über den Livechat, oder sogar selbst mit Webcam oder Smartdevice direkt von Angesicht zu Angesicht.

Dabei haben User die Gelegenheit, unserem Gast Fragen zu stellen. Am besten ganz entspannt, im informellen Rahmen, mit einem Bierchen in der Hand - so, wie man das von einem Stammtisch in der Kneipe halt kennt.

Was mit Alexander Bodo besprochen wird, bestimmen letztendlich die Kanalmitglieder. Dazu kommt als Host Kevin Scheuren, den treue User des Kanals aus unseren Livestreams kennen, sowie Chefredakteur Christian Nimmervoll. Plus natürlich die User, die sich via Zoom dazu anmelden, am Stammtisch teilzunehmen.

Die Kanalmitglieder, die gar keine Lust haben, aktiv an der Diskussion teilzunehmen, aber daran interessiert sind, was dort wie diskutiert wird, die können den Livestream ab 19:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de schauen. Oder natürlich auch nach Ende des Stammtischs on demand als Video (in voller Länge ebenfalls nur für Mitglieder).

Neue Mitglieder haben natürlich auch die Möglichkeit, alle bisherigen Mitgliederstammtische im Re-Live zu schauen. Hier geht's zu den Videos:

12/2021: Ernst Hausleitner, Bernd Mayländer, Sascha Roos, Alexander Wurz

01/2022: Marc Surer (ehemaliger Formel-1-Fahrer, TV-Experte)

02/2022: Edi Nikolic (Motorsportmanager)

03/2022: Alexander Bodo (Renningenieur)

Der Mitgliederstammtisch ist exklusiv den Mitgliedern des YouTube-Kanals von Formel1.de vorbehalten. Eine Mitgliedschaft (jederzeit kündbar!) kostet 3,99 Euro pro Monat - ungefähr den Preis eines großen Biers. Dafür gibt's (neben weiteren Vorteilen) einmal im Monat den Stammtisch und die Möglichkeit, in unseren Livestreams an Rennwochenenden im Livechat Fragen zu stellen.

Für Infos zur Formel1.de-Kanalmitgliedschaft hier klicken!

Mit Bildmaterial von PACETEQ.