Mittwochabend: Corinna Kamper plaudert auf Zoom mit Kanalmitgliedern

Zum 22. Mal steigt am Mittwochabend auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de ein virtueller Formel-1-Stammtisch, bei dem Kanalmitglieder die Gelegenheit haben, persönlich mit einem Stargast zu plaudern. Und zum ersten Mal ist der Stargast eine Frau: Corinna Kamper, einer breiten Öffentlichkeit besser bekannt als "Dancing Star" aus der gleichnamigen ORF-Tanzshow, wird diesmal die Fragen der User beantworten.

Denn Kamper kann nicht nur tanzen, sondern war früher selbst Rennfahrerin. Schon mit sechs Jahren begann sie im Kartsport, gewann mit acht Jahren ihr erstes Qualifying gegen erwachsene Fahrerinnen und Fahrer und war bis 2010 im Kart unterwegs.

2011 begann sie ihre Karriere im Formelsport und nahm am InterSteps-Championship teil. Parallel dazu startete sie auch in der LO Formel Lista Junior und landete dort auf dem sechsten Platz. Im Jahr 2012 wechselte sie in den Nordeuropa-Cup der Formel Renault 2.0, ehe sie ihre aktive Karriere 2014 im Formel-Masters des ADAC beendete.

Neben ihrer aktiven Teilnahme am Rennsport engagiert sich Kamper auch bei dem seit 1985 bestehenden Yachtcharter-Unternehmen ihrer Familie in Bruck an der Mur. Dort ist sie als Geschäftsführerin tätig und betreibt ihre eigene Bootsführerscheinschule. Wer bei Kamper die Bootsführerscheinprüfung ablegen möchte, ist bei bootsfuehrerscheinschule.at an der richtigen Adresse.

Im Frühjahr 2023 nahm sie gemeinsam mit dem Profitänzer Danilo Campisi an der 15. Staffel der ORF-Tanzshow Dancing Stars (dem österreichischen Pendant zu Let's Dance auf RTL) teil, schaffte es ins Finale und erreichte den zweiten Platz. Mit Campisi ist sie inzwischen auch privat liiert.

Am Mittwochabend haben Mitglieder des YouTube-Kanals von Formel1.de die Möglichkeit, ihr persönlich eine Frage zu stellen. Zum Beispiel darüber, ob sie es als Mädchen vielleicht sogar manchmal leichter hatte als die Jungs, mit welchen Herausforderungen junge Frauen im Motorsport zu kämpfen haben, und ob sie immer genauso ernst genommen wird wie ihre männlichen Kollegen oder nicht.

Formel-1-Stammtisch: Was ist das?

Zuletzt hat im September Jost Capito, der ehemalige Teamchef von Williams, am virtuellen Stammtisch mit unseren Kanalmitgliedern über die Formel 1 gesprochen. Davor waren auch schon prominente Akteure wie GPDA-Direktor Alexander Wurz, Sky-Experte Ralf Schumacher, der langjährige Mercedes-Motorsportdirektor Norbert Haug oder Haas-Teamchef Günther Steiner bei uns am Stammtisch zu Gast.

Die bisherigen Stammtische (seit Dezember 2021) haben stets zwischen drei und sieben Stunden gedauert. Wenn der prominente Gast den Livestream verlassen hat, gibt's noch die Gelegenheit, unter Gleichgesinnten über die Formel 1 zu diskutieren oder auch unserem Team Fragen zu stellen und über das, was gerade Thema ist in der Königsklasse, zu fachsimpeln.

Teilnehmen oder nur zuschauen: Beides möglich!

Unsere Kanalmitglieder können am Oktober-Stammtisch (Beginn: Mittwoch, 19:00 Uhr) selbst teilnehmen. Entweder passiv als Zuschauer des Livestreams, oder aktiv mit Textnachrichten über den Livechat. Oder sogar selbst mit Webcam oder Smartdevice direkt von Angesicht zu Angesicht.

Dabei werden möglichst viele User die Gelegenheit haben, unserem Gast höchstpersönlich Fragen zu stellen. Am besten ganz entspannt, im informellen Rahmen, mit einem Glas Bier oder Wein in der Hand - so, wie man das von einem Stammtisch in der Kneipe halt kennt.

Infos: Wie man sich ins Zoom-Meeting einwählen kann

Infos zur Einwahl gibt's kurz vor Beginn des Events im Tab "Mitgliedschaft" auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Wer noch kein Mitglied ist, aber jetzt eins werden möchte, der kann das über diesen Link tun.

Livestream ab 19:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de schauen, oder natürlich auch nach Ende des Stammtischs on demand als Video (in voller Länge ebenfalls nur für Mitglieder).

Archiv: Die bisherigen Stammtische als Video

Neue Mitglieder haben natürlich auch die Möglichkeit, alle bisherigen Mitgliederstammtische im Re-Live zu schauen. Hier geht's zu den Videos:

Der Mitgliederstammtisch ist exklusiv den Mitgliedern des YouTube-Kanals von Formel1.de vorbehalten. Eine Mitgliedschaft (jederzeit kündbar!) kostet 3,99 Euro pro Monat - ungefähr den Preis eines großen Biers. Dafür gibt's (neben weiteren Vorteilen) einmal im Monat den Stammtisch und die Möglichkeit, in unseren Livestreams an Rennwochenenden im Livechat Fragen zu stellen.

Mit Bildmaterial von Privat.