Moment der Entscheidung: Ricciardo erwartet richtungsweisendes Upgrade

Racing Bulls muss entscheiden, in welche Richtung die Entwicklung für die Formel-1-Saison 2024 gehen soll. Laut Daniel Ricciardo steht das Team vor einer wichtigen Entscheidung, die das Ergebnis bis zum Saisonfinale maßgeblich beeinflussen wird. Im Mittelpunkt stehen die geplanten Upgrades, die den Verantwortlichen einiges Kopfzerbrechen bereiten.

In Barcelona hat das Team aus Faenza ein großes Upgrade eingeführt, um die Leistung der Boliden zu verbessern. Racing Bulls wollte sich damit einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz im Mittelfeld verschaffen. Ein neuer Unterboden, Heckflügel und eine modifizierte Karosserie sollten die Rettung bringen, doch das Team hatte nicht die Pace, um mit der Konkurrenz mitzuhalten.

Deshalb gibt es viele Fragezeichen, warum es mit den neuen Teilen so viele Probleme gibt. In den vergangenen Rennen hat das Team versucht herauszufinden, welches Teil den gewünschten Effekt bringt und welches nicht. Der Heckflügel scheint Probleme zu bereiten. Nach dem Triple-Header hat Racing Bulls nun etwas Zeit, sich auf die Entwicklung zu konzentrieren.

Laut Ricciardo werden die Entscheidungen in der kurzen Sommerpause die Richtung vorgeben, die das Team in der zweiten Saisonhälfte einschlagen wird. Sollte jetzt ein Fehler passieren, könnte es schwierig werden, das Ruder herumzureißen. "Das könnte ein wichtiger Moment sein", sagt er.

"Jetzt müssen die richtigen Entscheidungen getroffen werden", so der Australier. "Jeder Moment in der Formel 1 ist wichtig, aber die Korrelation und das Verständnis dieses Upgrades diktieren uns, wie das nächste Upgrade aussehen wird und wie gut wir es verstehen."

Laut Ricciardo wird im Sommer entschieden, wo das Auto im Oktober und November stehen wird. "Das ist eine wichtige Zeit für uns", stellt er klar. Der erfahrene Formel-1-Pilot will seinen Beitrag leisten und mit seinem Feedback helfen, den richtigen Weg einzuschlagen. "Ich bin natürlich kein Ingenieur oder Aerodynamiker", sagt er. "Aber es ist meine Pflicht als Fahrer, mein Bestes zu geben."

Ricciardo will alles in die Waagschale werfen, um mit seinem Gefühl und seinem Wissen zu helfen. Die Verantwortung, welche Schlüsse aus dem Feedback gezogen werden, liegt aber bei den Ingenieuren, die ebenfalls mit Hochdruck an der Verbesserung des Autos arbeiten. Wichtig: Ricciardo hofft, dass sich die Simulationen und Daten in der Realität widerspiegeln.

"Das ist Teamarbeit", so Ricciardo weiter. "Wir haben einiges aufzuarbeiten, was in den vergangenen drei Wochen passiert ist." Racing Bulls darf den Schwung nicht verlieren, weshalb die Upgrades umso wichtiger sind, zumal Haas einen großen Sprung nach vorne gemacht hat. Nico Hülkenberg holte zuletzt zwei sechste Plätze, sodass Haas in der Konstrukteurswertung nur noch vier Punkte hinter Racing Bulls auf Rang sieben liegt.

Ricciardo ist von Haas überrascht, kennt den Sport aber wie seine Westentasche: "Alles kann sich so schnell ändern, deshalb darf man sich nie ausruhen. Wir bringen unsere Upgrades fast zu jedem Rennen und viele davon funktionieren sehr gut." Ricciardo nimmt sein Team in Schutz, doch die Effekte seien geringer als erhofft. "Das liegt nicht am Willen", sagt er. "Wir müssen jetzt den richtigen Schritt machen."

Die Mitarbeiter des Teams sind frustriert, aber es ist noch nicht so weit, dass "Tische durch den Raum geworfen werden". "Es ist alles sehr konstruktiv und jeder gibt sein Bestes", sagt Ricciardo. "Das motiviert uns. Wir haben Haas gesehen und sie haben ihre Rundenzeiten verbessert. Wir können das auch, jetzt müssen wir nur sicherstellen, dass es funktioniert."