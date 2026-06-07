Monaco-Aus nach wenigen Metern: Das war die Ursache

Max Verstappen hat die Ursache für sein frühes Ausscheiden beim Grand Prix von Monaco erklärt. Der Red-Bull-Pilot musste das Rennen bereits in der ersten Runde aufgeben, nachdem sein Fahrzeug unmittelbar nach dem Start erhebliche Probleme gezeigt hatte.

Dabei hatte Verstappen am Samstag noch für eine Überraschung gesorgt. Der viermalige Formel-1-Weltmeister hatte im Qualifying die beiden Ferrari Fahrer hinter sich gelassen und sich Startplatz zwei gesichert. Lediglich Kimi Antonelli war auf dem Stadtkurs schneller und sicherte sich die Poleposition.

Verstappen hatte für Monaco große Erwartungen Foto: AFP

Das Rennen von Verstappen war jedoch schon wenige Momente nach dem Erlöschen der Startampel praktisch beendet. Über Funk reagiert er unmittelbar nach dem Vorfall hörbar frustriert: "Ja, super. Komplett beschissen. Leute, was zum Teufel ist das denn?"

Zwar gelang es Verstappen zunächst noch, das Auto wieder in Bewegung zu setzen, doch die Probleme waren nicht zu beheben. Noch in der ersten Runde kehrte er an die Box zurück und stellte seinen Red Bull endgültig ab.

Verstappen: "Der Motor ist einfach ausgegangen"

Nach dem Rennen schildert Verstappen, dass sich die Schwierigkeiten bereits vor dem Start angekündigt hätten.

"Schon die Einführungsrunde lief nicht besonders gut und danach war auch die Pre-Start- Phase schrecklich", berichtet er. "Es gab einfach überhaupt keine Konstanz und dann ist der Motor einfach ausgegangen. Erst nach der ersten Kurve hatte ich wieder ein wenig Leistung. Danach klang der Motor wirklich furchtbar. Ich konnte nicht mehr Vollgas fahren, also haben wir das Auto zurückgebracht und das war's."

Für Red Bull endet das Wochenende in Monaco damit enttäuschend, nachdem die Mannschaft auf dem engen Stadtkurs überraschend konkurrenzfähig gewesen war.

Barcelona als wichtiger Gradmesser für Red Bull

Eine genauere Einschätzung der jüngsten Weiterentwicklungen am Fahrzeug erwartet Verstappen erst beim kommenden Rennen in Spanien.

"Das ist eine komplett andere Strecke. Dort wird sich zeigen, ob wir tatsächlich einen echten Schritt nach vorne gemacht haben oder nicht, denn dort kommt es vor allem auf schnelle Kurven und die aerodynamische Leistung an", erklärt der Niederländer.

Der Grand Prix von Spanien auf dem Circuit de Barcelona Catalunya soll somit einen deutlich aussagekräftigeren Hinweis darauf liefern, wie konkurrenzfähig Red Bull im weiteren Saisonverlauf tatsächlich ist.