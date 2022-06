Was war mit dem Geheimfavoriten Valtteri Bottas in Monaco los?

Audio-Player laden

Mit dem neunten Platz beim Formel-1-Rennen in Monaco hätte Valtteri Bottas wohl eher nicht gerechnet. Groß waren die Hoffnungen bei Alfa Romeo, im Fürstentum die große Überraschung sein zu können, nachdem man eine Woche zuvor in Spanien mit einem großen Update auftrumpfen konnte.

Insbesondere im langsamen und kurvenreichen letzten Sektor in Barcelona, der normalerweise ein guter Indikator für die Performance in Monaco ist, konnte der Finne überraschen. Im Qualifying gelang ihm dort die viertschnellste Zeit von allen Piloten, nur den Ferrari-Fahrern sowie Max Verstappen musste er sich geschlagen geben.

Dementsprechend enttäuscht ist Bottas über das Wochenende an der Côte d'Azur: "Ich hätte gedacht, die Strecke würde uns liegen, aber so war es dann doch nicht. Für uns ist es jetzt wichtig zu verstehen, warum. Ich habe das Gefühl, dass etwas Mechanisches nicht ganz zu diesen Kurven passt."

Bottas: Rennen war in Ordnung, Qualifying nicht

"Wir haben in jeder Kurve mit der Wölbung der Strecke und beim Überfahren der Randsteine ein wenig zu kämpfen. Wir haben schon einen kleinen Anhaltspunkt, woran das liegen könnte, daher werden wir sehen, wie es in den nächsten Rennen ist", erklärt er.

Besonders unzufrieden ist er mit dem Qualifying, obwohl er am Freitag bereits zum vierten Mal in Folge eine der Trainingssessions verpasste: "Ich denke, der Samstag war der schwierigste Tag des Wochenendes. Von Platz zwölf zu starten und drei Plätze besser ins Ziel zu kommen, ist an sich kein schlechtes Rennen in Monaco."

"Außerdem war es heute sehr einfach, Fehler zu machen", sagt Bottas. "Und ich bin froh, dass ich keine gemacht habe. Und ich denke auch, dass wir als Team die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Also war es kein schlechter Tag."

Bottas vermutet: In Baku sollte es wieder besser gehen

Mit dem ersten Teil des Rennens auf den Regenreifen war Bottas jedoch nicht zufrieden: "Es war wirklich rutschig. Der Regenreifen ist ein ziemlich rutschiger Reifen, und er war auf dieser Strecke auch nicht gerade sehr griffig im Nassen. Die weißen Linien haben es zusätzlich noch ein bisschen schwieriger gemacht, aber es schien auch nicht so, als hätten wir auf dem Regenreifen die beste Pace gehabt."

"Es war schwierig und es fühlte sich definitiv wie ein langer Tag an. Und wenn man das Rennen zweimal unterbricht, ist das nicht schön, aber es war für alle gleich. Man musste einfach versuchen, den Fokus zu behalten, denn wenn man auf dieser Strecke für eine Sekunde den Fokus verliert, dann kann es vorbei sein", erklärt der Finne.

Für das kommende Rennen in Aserbaidschan hofft Bottas, dass sein Alfa-Romeo-Team wieder an die Leistung der vorherigen Rennen anknüpfen kann: "In Baku denke ich, dass die Kurven normaler sein werden. Es sind eher 90-Grad-Kurven und sie haben auch nicht so viele Bodenwellen, außer in der Altstadt. Ich hoffe also, dass es dort besser ist."

