Monaco: Warum Las Vegas den F1-Klassiker für seinen Mega-Deal nutzte

Seit der Rückkehr von Las Vegas in den Formel-1-Kalender im Jahr 2023 nimmt das Rennen eine Sonderstellung unter den Veranstaltungen der Meisterschaft ein. Zum einen ist es der einzige Grand Prix, der direkt von der Formel 1 promotet wird und sich im Besitz der Liberty Media Corporation befindet.

Zum anderen investierte Liberty 240 Millionen Dollar in ein Grundstück, auf dem der 39 Hektar große Boxen- und Paddock-Komplex Grand Prix Plaza entstand. Die Anlage dient heute als ganzjährige Touristenattraktion mit einer Fläche von rund 9.300 Quadratmetern.

Nun nutzte man die Gelegenheit, um die Verlängerung des Formel-1-Vertrags bis 2037 mit der größten Drohnenshow bekanntzugeben, die Europa bislang gesehen hat.

Die Bekanntgabe der zehnjährigen Vertragsverlängerung erfolgte am Donnerstagabend über dem Hafen des Monaco Grand Prix. Eine zehnminütige Flugshow mit 3.050 Drohnen erstreckte sich über dem Himmel der Riviera bis zu 183 Meter in die Höhe - was selbst den Kölner Dom deutlich überragt - und rund 244 Meter in die Breite.

Die Inszenierung nahm die Zuschauer mit auf eine visuelle Reise durch Gegenwart und Zukunft der Formel 1. Teil der Show war auch eine Animation, die Monacos eigene Vertragsverlängerung als Formel-1-Austragungsort bis 2035 hervorhob.

Dass ein Grand Prix bei einer anderen Rennveranstaltung derart prominent beworben wird, ist eher ungewöhnlich. Die besondere kommerzielle Stellung von Las Vegas innerhalb der Formel 1 eröffnet jedoch deutlich mehr Möglichkeiten zur Eigenvermarktung.

Bereits in den vergangenen Jahren waren Werbebotschaften für Las Vegas auf Strecken anderer Rennen zu sehen, unter anderem auf der Start-Ziel-Geraden in Silverstone. Damit folgt Las Vegas dem Beispiel anderer US-Rennen, die in den vergangenen zwölf Monaten langfristige Vertragsverlängerungen bekanntgegeben haben, darunter Miami bis 2041 und Austin bis 2034.

Der neue Vertrag bis 2037 ist das Ergebnis einer Vereinbarung zwischen Las Vegas Grand Prix Inc., den Vertretern des Clark County und der Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA). Die Zusammenarbeit aller Beteiligten ist notwendig, da für den Grand Prix unter Flutlicht der Las Vegas Strip gesperrt werden muss.

Das langfristige Engagement der Formel 1 in Las Vegas sowie bei den beiden anderen US-Rennen unterstreicht die große wirtschaftliche Bedeutung des amerikanischen Marktes.

Seit seiner Rückkehr in die Formel 1 im Jahr 2023 hat der Las Vegas Grand Prix nach eigenen Angaben einen kumulierten wirtschaftlichen Effekt von 3,2 Milliarden Dollar für Southern Nevada erzielt. Allein im vergangenen Jahr generierte die Veranstaltung 43 Millionen Dollar an staatlichen und lokalen Steuereinnahmen.

Über die wirtschaftlichen Effekte hinaus hat die Las Vegas Grand Prix Foundation mehr als zwei Millionen Dollar an gemeinnützige Organisationen gespendet. Darüber hinaus wurden ganzjährig Bildungsprogramme und Entwicklungsmöglichkeiten für Hunderte Schülerinnen und Schüler des Clark County School District sowie für lokale Gemeindegruppen geschaffen.

Die Drohnenshow während des Monaco-GP war Teil der offiziellen Eröffnungsparty des Rennens, die an Bord der luxuriösen Superyacht Explora I im Hafen des Fürstentums stattfand. Gemeinsam mit Explora Journeys begrüßte die Veranstaltung eine internationale VIP-Gästeliste aus den Bereichen Sport, Musik und Mode und unterstrich damit einmal mehr Monacos Ruf als einer der exklusivsten Treffpunkte der Welt.