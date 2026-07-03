Montoya: Antonelli "muss" Russell in Silverstone besiegen

Glaubt man dem ehemaligen Formel-1-Fahrer Juan Pablo Montoya, dann muss Kimi Antonelli beim Heimspiel seines Teamkollegen George Russell ein Zeichen setzen. "Hier musst du George besiegen", erklärt der sechsfache Grand-Prix-Sieger auf F1 TV. "Das würde ihm wirklich wehtun."

Dabei betont Montoya nicht nur, dass es sich für Russell um den Heim-Grand-Prix handelt. Stattdessen bringt der ehemalige Williams-Pilot das vergangene Wochenende in Österreich ins Spiel.

"Wir sprechen das ganze Wochenende von Antonelli, doch der Kerl, der am Ende die letzte Runde im Qualifying fahren konnte, war George", erklärt Montoya. Nach seiner kontroversen Poleposition unter gelber Flagge konnte sich Russell auch den Grand-Prix-Sieg am Sonntag sichern.

"Ja, Antonelli ist unglaublich talentiert und schnell, aber du kannst George nicht abschreiben", so die Einschätzung des 50-Jährigen. "Als es darauf ankam hat er abgeliefert."

Zudem erklärt Montoya, dass Russell sich auch ohne den Zwischenfall mit der gelben Flagge die Poleposition vor Antonelli gesichert hätte. Folglich lautet die Frage des ehemaligen Formel-1-Piloten: "Was denke ich also an diesem Wochenende als Kimi Antonelli?"

Seine Antwort: "Hier musst du George schlagen! Das würde ihm wirklich wehtun."

Außerdem erwähnt Montoya, dass sich Antonelli an diesem Wochenende im Auto womöglich etwas wohler fühlt als der Lokalmatador. Schaut man auf das Ergebnis der Sprint-Qualifikation, dann bestätigt sich der Eindruck des zweifachen Indy-500-Champions.

Während Antonelli den Sprint aus der ersten Reihe starten wird, steht Russell lediglich auf Position fünf. Zwischen den beiden Mercedes-Piloten liegen im Endergebnis mehr als drei Zehntelsekunden.

"Schau dir FT1 an", betont Montoya. "Kimi ist immer da, während George stetig Mittel und Wege sucht, [um Performance zu finden], und in vielerlei Hinsicht viel von dem kopiert, was Kimi versucht."

Als Vergleich dazu wirft Montoya den Grand Prix von Österreich in den Raum. Hier musste George trotz der pfeilschnellen Pace des WM-Spitzenreiters nach dem Qualifying nur sicherstellen, dass er vor dem 19-Jährigen ins Ziel kommt.

"Am Ende hat sich George nicht wegen Kimi Sorgen gemacht", so Montoya, "sondern wegen Verstappen. Er musste nur die Lücke managen und sicherstellen, dass er genug übrig hat, um das Rennen zu gewinnen. Und genau das hat er gemacht."

Antonelli selbst hält von solchen Ansätzen wenig. Schließlich lautet sein Statement zum teaminternen Duell bei Mercedes vor dem Wochenende: "Ich werde sicherlich nicht auf die Strecke gehen und versuchen, George um jeden Preis zu schlagen."

"Klar, vor [George] bei seinem Heimspiel ins Ziel zu kommen, wäre ein starkes Statement", so seine Worte. "Aber da geht es nicht nur um Nationalität. Auf dem Papier passt diese Strecke sehr gut zu seinem Fahrstil. Allerdings hat man dasselbe auch über Barcelona gesagt."

Nach der Sprint-Qualifikation zeigt sich der Mercedes-Pilot ähnlich gelassen und sagt: "Das Auto hat sich gut angefühlt. Ferrari hat einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Es wird also sehr schwer, und Lewis ist dazu noch in einer großartigen Form. Aber es ist soweit gut. Wir mögen die Herausforderung und werden versuchen, das Beste daraus zu machen."

In Silverstone ist die Konstellation eine völlig andere als noch in der Steiermark. Abseits der Streckeneigenschaften erwartet die Fahrer im "Home of British Motor Racing" wieder ein Sprint-Wochenende.