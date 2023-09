Monza steht Kopf: Sainz erobert Poleposition in dramatischem Qualifying!

Carlos Sainz (Ferrari) hat sich in einem dramatischen Qualifying zum Grand Prix von Italien 2023 die Poleposition gesichert und Max Verstappen (Red Bull/+0,013) und Charles Leclerc (Ferrari/+0,067) hauchdünn auf die Plätze verwiesen.

Bereits nach dem ersten Q3-Run stand das Ferrari-Autodrom in Monza Kopf, als Sainz 0,032 Sekunden vor Leclerc und 0,099 Sekunden vor Verstappen in Führung lag. Verstappen hatte sich auf seiner Runde einen leichten Fahrfehler erlaubt und stand somit vor dem zweiten Run einmal mehr unter großem Druck.

Im letzten Run legte dann zunächst Leclerc vor, wurde dann von Verstappen unterboten - bis Sainz über die Linie fuhr und für einen Freudenschrei bei zehntausenden Tifosi sorgte. "Ein knappes Qualifying", funkte Verstappen nach der Zieldurchfahrt und kündigte an: "Schauen wir mal, was morgen geht."

Vierter wurde George Russell (Mercedes), gefolgt von Sergio Perez (Red Bull), Alexander Albon (Williams), Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes), Lando Norris (McLaren) und Fernando Alonso (Aston Martin).

Nico Hülkenberg (Haas) belegte Platz 13.

Warum gab's eine Untersuchung gegen Ferrari?

Rennleiter Niels Wittich hatte vor dem Qualifying in seinen "Eventnotes" erlassen, dass die langsamste erlaubte Rundenzeit zwischen den beiden Safety-Car-Linien bei 1:41 Minuten liegt. Damit sollte unterbunden werden, dass die Fahrer auf ihren Out-Laps "bummeln" und es so zu einem Chaos kommt, weil jeder nach dem für ihn bestmöglichen Windschatten sucht.

Sainz und Leclerc waren in Q1 jedoch langsamer als die von Wittich festgelegte Deltazeit. Die Rennleitung notierte den Zwischenfall und kündigte eine Untersuchung für nach Ende der Session an. "Wenn die Kommissare sich das anschauen, ist das immer ein Problem", sagt Sky-Experte Timo Glock und wundert sich: "Alle anderen haben es hinbekommen. Nur Ferrari nicht."

Doch bereits unmittelbar nach Ende des Qualifyings gab die FIA Entwarnung: "No further action", also keine Strafe gegen Sainz oder Leclerc. Was die Tifosi auch sicher nicht verstanden hätten ...

Warum schieden die beiden Alpines in Q1 aus?

Bereits in Q1 gab's für einige prominente Namen Drama. Zum Beispiel für die beiden Alpine-Piloten und Oscar Piastri, denen die bis dahin schnellste Runde wegen eines Überfahrens der Tracklimits zunächst gestrichen wurde. Vor dem letzten Run waren die Drei daher nicht für Q2 qualifiziert - und dementsprechend schwer lastete der Druck auf ihnen.

Hülkenberg setzte kurz vor Ende der Session eine Zeit von 1:22.343 Minuten und zitterte sich damit um 0,047 Sekunden ins zweite Segment. Auch, weil die Alpines dem Druck nicht standhielten und die Positionen 17 (Pierre Gasly) und 18 (Esteban Ocon) belegten, unmittelbar hinter Guanyu Zhou (Alfa Romeo), aber vor dem Letzten, Lance Stroll (Aston Martin).

Für Alpine war es übrigens das erste Mal seit Singapur 2016 (damals noch unter dem Namen Renault und mit Magnussen/Palmer), dass beide Autos bereits in Q1 ausgeschieden sind.

Ein bisschen zittern musste in Q1 sogar Verstappen. Er fuhr zwar letztendlich in 1:21.573 Minuten Bestzeit, 0,088 Sekunden vor Albon und 0,215 Sekunden vor Leclerc. Doch seine erste Runde wurde ihm wegen Tracklimits gestrichen, und in der zweiten war er ausgangs zweiter Lesmo nochmal haarscharf an der Streckenbegrenzung. Diesmal blieb seine Zeit aber stehen.

Von Tracklimits-Streichungen betroffen waren in Q1 auch Alonso (10.) und Piastri (11.), die letztendlich aber mit ihrem zweiten Versuch sicher den Einzug fixieren konnten.

Wie knapp war's für Hamilton in Q2?

In Q2 wurde es dann plötzlich für Hamilton eng. "Ich wurde von Perez aufgehalten", beschwerte er sich am Boxenfunk über eine strittige Situation in der Alboreto-Kurve (ehemals Parabolica), die allerdings von der Rennleitung nicht einmal notiert wurde. Der Mercedes-Fahrer lag nach seiner ersten Runde nur auf Platz 12, 0,098 Sekunden hinter P10 und 0,090 Sekunden hinter Hülkenberg.

Doch Hamilton ließ im zweiten Versuch nichts anbrennen, verbesserte sich auf P6 und zog sicher ins Q3 ein. Anders als Hülkenberg: Der fuhr zwar persönliche Bestzeiten im zweiten und dritten Sektor, war aber im ersten Sektor langsamer als in der Runde davor. Hätte er sich auch dort zumindest minimal gesteigert, wie ihm das im Rest der Runde gelungen ist, wäre er wahrscheinlich in die Top 10 oder sogar Top 8 gefahren.

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) verpasste den Einzug ins Q3 um 0,013 Sekunden gegen Norris. Er wurde Elfter, 0,164 Sekunden vor seinem Rookie-Teamkollegen Liam Lawson, Hülkenberg und Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

Logan Sargeant (15./Williams) ärgerte sich am Boxenfunk über den verpassten Einzug in Q3. Demnach sei ein Fehler in der Parabolica verantwortlich für sein Ausscheiden gewesen. Wahr ist, dass er auch im ersten und zweiten Sektor langsamer war als in der Runde davor. Am Ende war er um 0,672 Sekunden langsamer als Teamkollege Albon, obwohl ihm der am Ende von Q2 sogar Windschatten spendiert hatte.

Warum war eigentlich die Reifenwahl vorgeschrieben?

Die Formel 1 testet in der Saison 2023 bei einigen wenigen Rennen die sogenannte "ATA"-Regel ("Alternative Tyre Allocation"). Monza ist ein solches Wochenende. "ATA" bedeutet, dass die Fahrer im Qualifying keine freie Reifenwahl haben, sondern in Q1 mit Hard, in Q2 mit Medium und in Q3 mit Soft fahren müssen.

Wo kann man den Grand Prix von Italien im TV sehen?

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.