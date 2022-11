"More Than Equal" will Frauen binnen zehn Jahren eine Chance in der F1 geben

Audio-Player laden

Der Motorsport entwickelt sich ständig weiter und ist eine der wenigen Sportarten, in der Männer und Frauen unter gleichen Bedingungen gegeneinander antreten können. Heute sind Frauen in der Welt des Rennsports sichtbarer geworden. Aber die Herausforderungen, mit denen sie nach wie vor konfrontiert sind, hindern sie daran, auf der höchsten Ebene des Rennsports anzutreten, insbesondere in der Formel 1.

In Amerika gab es in der Xfinity-Serie der NASCAR Natalie Decker, und in der Truck-Serie waren drei Frauen am Start - Jennifer Jo Cobb, Hailie Deegan und Jessica Friesen. In der IndyCar-Serie fuhren Tatiana Calderon und Simona de Silvestro auf Straßenkursen und Rundstrecken.

In der WEC gab es das rein weibliches Iron-Dames-Team, das während der gesamten Saison antrat, einschließlich des berühmten 24-Stunden-Rennens von Le Mans. In der Formel 1 waren in dieser Saison weibliche Fahrer nur in Entwicklungsfahrerrollen vertreten: Jessica Hawkins bei Aston Martin und Jamie Chadwick bei Williams.

Frauen sind in der F1 vertreten - nur nicht im Cockpit

Doch während der Motorsport insgesamt Fortschritte bei der Beteiligung von Frauen macht, ist die Formel 1 - die als Königsklasse des Rennsports gilt - eine der großen Rennserien, in der es keine weibliche Fahrerin gibt, die auf Weltmeisterschaftsebene antritt.

Frauen besetzen derzeit viele hochrangige Positionen in verschiedenen Rennserien. Sie sind Strategen, Boxenmitarbeiterinnen, Ingenieurinnen, Teambesitzerinnen, Pressesprecherinnen und vieles mehr. Was das Fahren betrifft, sind die Möglichkeiten für Frauen jedoch nach wie vor begrenzt.

Frauen beweisen immer wieder, dass sie in den gleichen Positionen wie Männer erfolgreich sein können - sie sind Astronautinnen, beim Militär und in vielen Bereichen des Lebens weltweit führend - aber sie bekommen keinen Platz in der Formel 1. Die Rennserie ist in der Motorsportbranche führend, was Technologie und Innovation angeht, aber sie ist ins Hintertreffen geraten, weil sie keinen Zugang zu weiblichen Fahrern hat, was dazu führt, dass sie keinen festen Platz in der Startaufstellung erhalten.

W-Serie ein erster Schritt

Da es kaum Aussichten gibt, dass sich dies in naher Zukunft ändern wird, ist die zusätzliche Unterstützung von Frauen und jungen Mädchen während ihrer Zeit in den Nachwuchsformeln von entscheidender Bedeutung.

Die Initiative "More Than Equal" hat sich zum Ziel gesetzt, Frauen in den nächsten 10 Jahren durch ein spezielles Programm in die Formel 1 zu bringen, das Unterstützung bietet und dazu beiträgt, Barrieren zu überwinden, die junge Mädchen und Frauen daran hindern, auf höchstem Niveau im Motorsport zu konkurrieren.

Die W-Serie wurde als Reaktion auf den Mangel an Möglichkeiten für Frauen im Motorsport ins Leben gerufen, indem sie Frauen eine Meisterschaft bietet, in der sie in identischen Fahrzeugen gegeneinander antreten können und somit nur die persönliche Leistung entscheidet.

Eine Million TV-Zuschauer beim W-Serie-Rennen in Silverstone

In ihrer dritten Saison erreichte die W-Serie einen Meilenstein: Das Rennen in Silverstone im Jahr 2022 wurde von einer Million britischen Zuschauern verfolgt - das war das erste Mal seit 2014, dass eine Motorsportveranstaltung außerhalb der Formel 1 eine solche Zuschauerzahl erreichte.

Trotz dreier W-Serie-Titel fällt Jamie Chadwick der Aufstieg schwer Foto: LAT

Die eine Million Zuschauer im Vereinigten Königreich zeigen, dass eine reine Frauenrennserie nicht nur das Potenzial hat, ähnliche Zuschauerzahlen zu erreichen wie die von männlichen Fahrern dominierten Serien. Es besteht auch ein großes Interesse daran, Frauen Rennen fahren zu sehen, und aus geschäftlicher Sicht ist dies ein wertvoller Markt, den es zu erschließen gilt.

Da die Nachfrage nach weiblichen Fahrern im Rennsport vorhanden ist und bei den Zuschauern weiter wächst, ist es dann nicht an der Zeit, dass sich dies auch auf höchster Ebene widerspiegelt?

Fehlende Sponsoren die größte Hürde

Noch wichtiger ist, dass sich die Rennsportfans - vor allem die weiblichen - auf der Rennstrecke repräsentiert fühlen und Vorbilder haben, mit denen sie sich persönlich identifizieren können. Wenn junge Mädchen und Frauen sehen können, wie eine Fahrerin in der besten Rennserie der Welt antritt, können sie Hoffnung schöpfen und den Mut haben, ihre Träume auf der Rennstrecke zu verfolgen.

Motorsport ist ein teurer Sport, für den man viel Geld ausgeben muss, um an Wettkämpfen teilnehmen zu können. Angefangen bei den Anfängen des Kartsports - wie beim jungen Lewis Hamilton im Cadet-Kart - bis hin zum Aufstieg in die Top-Rennserien wie die Formel 1.

Eines der Hauptprobleme, mit denen Fahrerinnen während ihrer Rennkarriere konfrontiert werden, ist der Mangel an finanziellen Mitteln und die Suche nach langfristigen Sponsoren. Obwohl dieses Problem auch für männliche Fahrer besteht, ist es für weibliche Fahrerinnen ein größeres Problem, da sie auch mit Doppelmoral konfrontiert sind und sich mit veralteten Vorstellungen darüber auseinandersetzen müssen, was ein Rennfahrer sein sollte.

"More Than Equal" will eine F1-Weltmeisterin finden

Ohne angemessene finanzielle Unterstützung und Sponsoren wird weiblichen Fahrern oft der Zugang zu hochwertiger Ausrüstung, Programmen, körperlichem Training und den besten Autos verwehrt, wodurch sie gegenüber männlichen Fahrern weiter benachteiligt sind.

David Coulthard und Karel Komarek haben "More Than Equal" gegründet Foto: Motorsport Images

"More Than Equal" hat sich zum Ziel gesetzt, dass eines Tages eine Fahrerin nicht nur in der Formel 1 antritt, sondern auch Weltmeisterin wird. Die Initiative, die vom ehemaligen Formel-1-Piloten David Coulthard und dem Unternehmer Karel Komarek gegründet wurde, will einen Rahmen schaffen, um die Hindernisse zu ermitteln, die Frauen am Einstieg in den Motorsport und an der Fortsetzung ihrer Karriere hindern, und dann darauf hinarbeiten, diese Hindernisse bis hin zu einem festen Platz in der Formel 1 abzubauen.

Mit Initiativen wie Girls on Track, FIA WIM (Kommission für Frauen im Motorsport) und verschiedenen anderen Organisationen setzt sich die Motorsportindustrie dafür ein, dass mehr Fahrerinnen in allen Rennserien antreten. Während Girls on Track und FIA WIM junge Mädchen und Frauen in ihrer Rennsportkarriere unterstützen, ist eine Organisation wie "More Than Equal" für aufstrebende Fahrerinnen, die in der Königsklasse des Rennsports antreten wollen, unerlässlich, da sie sich ausschließlich auf die Formel 1 konzentriert.

Coulthard ist davon überzeugt, dass "More Than Equal" - wenn es gelingt, junge Mädchen aus der ganzen Welt zu finden, die den Wunsch haben, Rennfahrerinnen zu werden - ein Unterstützungssystem einrichten kann, das ihnen den Weg in die Formel 1 ebnet.

"More Than Equal" wird sich vor allem darum bemühen, jungen Mädchen die gleichen Möglichkeiten und die gleiche Unterstützung zu bieten wie Jungen, und zwar in der frühesten Phase ihrer Rennfahrerkarriere, damit sie genügend Zeit haben, um das Ziel zu erreichen, innerhalb von zehn Jahren in die Formel 1 aufzusteigen.

Im Moment scheint der Weg in die Formel 1 für Fahrerinnen noch ein entmutigender und unsicherer zu sein, aber die Zukunft sieht dank Initiativen wie "More Than Equal" vielversprechend aus. Mit der richtigen Unterstützung und finanziellen Förderung im Laufe ihrer Rennkarriere kommen die Fahrerinnen dem Ziel, die Barrieren in der Formel 1 zu durchbrechen, einen Schritt näher.

