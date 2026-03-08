"Motor klang furchtbar": Isack Hadjar ahnte seinen Ausfall schon vorher

Für Isack Hadjar war der Große Preis von Australien (kompletter Rennbericht) schon in der elften Runde vorbei: Der 21-jährige Franzose musste seinen rauchenden RB22 am Streckenrand abstellen. Doch überraschend kam der Ausfall (Rennergebnis) für den Red-Bull-Piloten dabei keinesfalls.

"Der Motor klang furchtbar, also wusste ich, dass ich das Rennen nicht beenden würde", berichtet ein enttäuschter Hadjar, der bis dahin ein starkes Rennen gefahren war. "Schade, wir wären, glaube ich, im Kampf rund um Lewis Hamilton dabei gewesen."

Von Platz drei gestartet, griff der Red-Bull-Pilot auf den ersten Metern sogar nach der Führung von George Russell. "Der Start war unglaublich - ich meine, ich habe das Rennen ohne Batterie für den Start begonnen", verrät der Franzose mit algerischen Wurzeln.

"Ich hatte einen sehr guten Start, ich hätte die Führung leicht übernehmen können. Das ist zumindest ein positiver Punkt des Tages, wir hatten einen sehr guten Start." Doch die Freude über den gelungenen Beginn des Rennens währte nicht lange.

Isack Hadjar: Red Bull muss Start verbessern

"Als ich dachte: 'Oh, ich werde die Führung übernehmen', war keine Leistung mehr da", verrät Hadjar, der leicht ironisch von einer "großartigen" Situation spricht. "Ihr könnt euch vorstellen, dass ich für ein paar Runden einfach Zeit damit verbracht habe, mich zu erholen."

Ob dies bereits mit dem späteren Ausfall des Red Bull Powertrain zusammenhing? "Nein, es ist kein technisches Problem", stellt der Franzose klar. "Wir müssen einfach besser werden, um zu verhindern, dass so etwas passiert. Wir haben es in den sechs Testtagen, auch im Freien Training, nicht simulieren können."

"Ehrlich gesagt, es sind einfach neue Szenarien. Ein Rennszenario ist anders. Es ist zumindest eine gute Erfahrung." Zum Zeitpunkt seines Ausfalls lag der neue Teamkollege von Max Verstappen auf der fünften Position, hinter Andrea Kimi Antonelli, der ihn einige Runden zuvor überholt hatte.

Isack Hadjar hat sich "großartig gefühlt"

Die Attacken von Arvid Lindblad im Racing Bulls konnte Hadjar jedoch abwehren. "Es ist schwer, gegen jemanden zu kämpfen, der auf der Geraden 30 km/h schneller ist als du", kommentiert der neue Red-Bull-Pilot. "Das war mein einziges Highlight des Tages."

Isack Hadjar hat am Samstag den dritten Startplatz geholt Foto: Getty Images AsiaPac

Trotz des vorzeitigen Ausfalls bleibt die Erkenntnis: Hadjar ist offenbar im Spitzenfeld angekommen. "Ehrlich gesagt, ich habe mich dort draußen großartig gefühlt", sagt er zufrieden. "Null Fehler das ganze Wochenende. Ich fühle mich sehr wohl, und es ist schade. Ich wünschte, ich könnte noch auf der Strecke sein und um Platz drei kämpfen."

Teamchef Mekies: Hadjar war in Melbourne "absolut perfekt"

"Er hatte ein fantastisches Wochenende", lobt auch Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies. "Er kam ja mit relativ wenigen Testkilometern hierher, und hatte auch etwas Pech. Aber er war von der ersten Runde an, im ersten Freien Training am Freitag, richtig schnell."

Der Franzose verrät, dass Red Bull das Testprogramm "auf beide Autos aufteilen und so doppelt so viele Informationen sammeln" konnte, was auch für die Weiterentwicklung von Team, Auto und Motor für die kommenden Rennen von großer Bedeutung ist.

"Er ging mit allem, was man für ein erstes Qualifying mit diesen Regeln braucht, ins Qualifying. Und er hat es absolut perfekt gemacht. Er hat den Wagen auf Platz drei gebracht, was am Samstag wahrscheinlich das Beste war, was möglich war. Also, Hut ab!"

"Und heute war er auf dem besten Weg zu einem Mega-Start, bevor er merkte, dass unsere Batterie leer war", räumt Mekies ein. "Ich denke, seine Pace hätte definitiv gereicht, um mit dem McLaren mitzuhalten."