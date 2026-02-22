Motor-Vorteil: George Russell staunt über Red Bull

Die Testfahrten in Bahrain sind Geschichte, doch eine Erkenntnis sorgt im Fahrerlager für Stirnrunzeln. Trotz des radikalen neuen Reglements scheint Red Bull beim kritischen Thema Energiemanagement die Nase vorn zu haben. George Russell zeigt sich überrascht von der Form der Konkurrenz und blickt mit einer gewissen Skepsis auf den anstehenden Saisonauftakt in Australien.

Sechs Tage Testbetrieb in der Wüste von Bahrain haben ein erstes Bild der neuen Formel-1-Ära gezeichnet. Während die Optik der Boliden und die neuen Antriebseinheiten die Schlagzeilen dominierten, kristallisierte sich im Verborgenen ein alter Bekannter als früher Favorit heraus.

Geht es nach Mercedes-Pilot Russell, hat Red Bull den Übergang zur neuen Antriebsgeneration am besten gemeistert - zumindest in einem Bereich, der über Sieg oder Niederlage entscheiden kann.

Erster Ford-Motor gleich stark?

Obwohl das neue Reglement den elektrischen Anteil der Motoren massiv erhöht hat und das Aufladen der Batterien nun eine strategische Schlüsselrolle einnimmt, sieht Russell den Konkurrenten aus Milton Keynes im Vorteil.

"Ihr Deployment sieht definitiv immer noch am besten im Feld aus, was ihnen Anerkennung gebührt und ich denke, das war für alle eine kleine Überraschung", so der Brite nach dem Testabschluss am Freitag.

Besonders brisant ist diese Beobachtung deshalb, weil es sich um den ersten Motor handelt, den Red Bull in Eigenregie unter dem Banner von Red Bull Powertrains entwickelt hat. Zuvor gab es bereits Lob von höchster Stelle, als Mercedes-Teamchef Toto Wolff das Aggregat der Bullen als die aktuelle Benchmark bezeichnete, die Mercedes derzeit nicht ganz erreichen könne.

Liebe und Haas: Die F1-Regeln 2026

Russell räumt zwar ein, dass die Mercedes-Teams den Rückstand seit dem ersten Testtag in Bahrain drastisch verkürzt haben, sieht aber dennoch eine Herausforderung für den Saisonstart. "Wir sind jetzt am sechsten Tag der Bahrain-Tests, während man in Melbourne drei Stunden Training hat - das ist der Hauptpunkt der Sorge", so Russell.

Das neue System zwingt die Fahrer derweil zu völlig neuen Abläufen im Cockpit. Um die Batterien für die langen Geraden ausreichend zu laden, müssen die Piloten teilweise sogar auf den Geraden herunterschalten. Die Meinungen der Protagonisten gehen dabei weit auseinander.

Während Weltmeister Max Verstappen das Fahrgefühl wenig schmeichelhaft mit einer "Formel E auf Steroiden" vergleicht, findet Lando Norris die neue Komplexität hingegen "sehr spaßig" und sieht darin eine interessante sportliche Herausforderung.

Layout der Strecken entscheidend

Wie viel Aussagekraft die Daten aus Bahrain letztlich haben, bleibt jedoch abzuwarten. Der Wüstenkurs mit seinen harten Bremszonen bietet naturgemäß gute Möglichkeiten zur Energierückgewinnung.

Auf Strecken wie dem Albert Park in Melbourne oder dem Highspeed-Kurs in Dschidda könnte die Welt ganz anders aussehen. McLaren-Pilot Oscar Piastri warnt bereits davor, dass die Streckencharakteristik das Bild massiv verzerren könnte. "An bestimmten Strecken werden wir viel stärker durch das Harvesting limitiert sein als hier", erklärt der Australier.

In Bahrain müssten die Fahrer laut Piastri kaum Lift-and-Coast betreiben, doch in Australien würde die Batterie ohne dieses Management "sehr, sehr schnell" leer sein. Besonders kritisch werde es dort, wo schnelle Kurven ohne große Bremsphasen direkt in Geraden münden.

"Dort wird es die größten Anomalien geben", vermutet Piastri. Zwar lässt sich das System auch während der Fahrt anpassen, doch die Komplexität am Lenkrad ist spürbar gestiegen. "Melbourne wird ganz anders aussehen und eine Herausforderung für uns alle sein, da bin ich mir sicher", resümiert der McLaren-Pilot.