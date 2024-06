"Müssen Motor ausbauen": Technikprobleme bremsen Verstappen

Für Max Verstappen lief der Freitag in Kanada nicht optimal. Der Niederländer belegte beim Training in Montreal (Formel 1 2024 live im Ticker) nur den 18. Platz - auch weil er mit einem technischen Problem lange Zeit in der Garage gehalten wurde.

"Das Problem ist auf der Motorenseite", verrät Red Bulls Motorsportkonsulent Helmut Marko. "Wir müssen den Motor jetzt ausbauen, um den genauen Grund zu finden, aber es geht um den elektrischen Teil des Motors."

Verstappen hatte im zweiten Training nur vier Runden drehen können und hatte damit am Ende des Tages die wenigsten Kilometer aller Stammfahrer absolviert. "Leider gab es in FT2 nicht viele Runden für mich", ärgert er sich. "Es gab ein vermutetes elektrisches Problem, also haben sie mich an die Box geholt und untersuchen es jetzt."

"Das ist nicht ideal", weiß er. "Ich wäre gerne mehr Runden gefahren. Einige andere hatten mehr Runden im Trockenen und dann auch ein paar Runden mehr im Nassen. Das ist definitiv nicht, wie ich das zweite Training haben wollte."

"Aber ich denke, dass es jetzt wichtiger ist, herauszufinden, was genau passiert ist und welche Auswirkungen das auf den Rest des Wochenendes oder den Rest des Jahres haben wird", so der Niederländer.

Denn in Sachen Motorenteilen sieht die Situation für Verstappen nicht komfortabel aus: Bei Energiespeicher und Kontrollelektronik ist der Red-Bull-Pilot bereits an der erlaubten Grenze angekommen, bei Motor, Turbolader sowie MGU-H und MGU-K kann er sich nur noch ein weiteres Element leisten - wobei Red Bull natürlich immer auf alte Teile zurückgreifen kann.

Was den Rest des Wochenendes angeht, macht man sich bei Red Bull bislang aber noch keine großen Sorgen: "Natürlich ist das ärgerlich, weil die erste Session bereits fast komplett nass war und wir keine Schlüsse ziehen konnten", sagt Marko, "aber für das Set-up hoffen wir, dass es im letzten Training trocken ist."

"Wenn wir eine komplett trockene Session bekommen könnten, dann würde es nicht so weh tun."

Durch die schwierigen Bedingungen konnte Red Bull aber nicht schauen, ob man nach Monaco Fortschritte beim Fahren über die Randsteine gemacht hat, was zuletzt das große Problem war.

Marko sagt: "Wir haben nach Monaco ein paar Probleme gefunden und ich hoffe, dass wir mit dem neuen Set-up an diesem Wochenende ein paar Fortschritte machen können. Als Max auf der Strecke war, hat er im zweiten Sektor lila Zeiten setzen können. Das sieht vielversprechend aus."

