Motorenprobleme zu Saisonbeginn eine "Überraschung" für Mercedes

"Die größte Überraschung und Enttäuschung, die wir hatten, waren die ersten drei Events", resümiert Mercedes-Motorenchef Hywel Thomas zur Sommerpause der Formel-1-Saison 2023. Zwar liegen der Werksrennstall und Kundenteam Aston Martin in der WM aktuell auf den Plätzen zwei und drei.

Doch vor allem der Beginn des Jahres war schwierig für die Motorenschmiede in Brixworth. Thomas erinnert sich: "Wir hatten in jedem [der ersten drei] Rennen einen Ausfall, sowohl bei den Werksteams als auch bei den Kundenteams."

Beim Saisonauftakt in Bahrain fiel Oscar Piastri im McLaren bei seinem Formel-1-Debüt aus, in Saudi-Arabien musste Lance Stroll im Aston Martin mit einem Motorschaden aufgeben. In Australien erwischte es schließlich den Werksboliden von George Russell.

"Das zwang uns wirklich dazu, zu verstehen, wie wir in diese Situation gekommen sind, und sicherzustellen, dass wir nicht einfach nur Pflaster über die Probleme kleben. Das kennzeichnete das erste Viertel der Saison", berichtet Motorenchef Thomas.

Er erklärt: "Es führte zu viel Reflexion und Veränderung in der Art und Weise, wie wir Dinge gemacht haben, um sicherzustellen, dass wir keine weiteren Wiederholungen [der Defekte] haben. Ein Teil dieser Suche nach Zuverlässigkeit lag darin, wie wir das perfekte Rennwochenende gestalten."

Denn Thomas verrät, dass Mercedes nicht nur bei den Rennen selbst mit Problemen zu kämpfen hatte: "Wir hatten zu viele Probleme an einem Freitag, also haben wir enorm viel Arbeit investiert, um zu verstehen, was mit der Powerunit passiert, um sicherzustellen, dass alle unsere Einstellungen korrekt sind."

Warum die Zuverlässigkeit noch wichtiger geworden ist

"Zuverlässigkeit war für uns schon immer ein Schlüsselaspekt. Jeder Ausfall hat erhebliche Auswirkungen, und das konnten wir zu Beginn der Saison sehen, als wir diese hatten. Das ist nichts Neues, aber jetzt gibt es noch weniger Entschuldigungen, weil wir nicht berechtigt sind, Performance hinzuzufügen", erinnert er.

Denn offiziell ist die Entwicklung der Motoren in der Formel 1 aktuell eingefroren - zumindest im Hinblick auf die Performance. Thomas erklärt: "Dies ist das zweite Jahr des Einfrierens der Performance bei der Hardware." Zudem wurde erstmals auch die Weiterentwicklung der Software gestoppt.

"Das war für uns eine echte Neuerung und erforderte einige Überlegungen im Hinblick auf unseren Ansatz dazu", verrät Thomas und erklärt: "Das erlaubte uns immer noch, während des Winters Upgrades im Hinblick auf die Zuverlässigkeit durchzuführen."

"Es schien alles ein wenig unklar zu sein, also haben wir versucht, eine offene Einstellung zu bewahren und auf alles vorbereitet zu sein", erklärt er. Womöglich führten auch diese Unklarheiten dazu, dass Mercedes zu Beginn des Jahres einige Probleme hatte.

Inzwischen scheinen die größten Schwierigkeiten jedoch behoben zu sein.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.