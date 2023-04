Motorenstrafen: Formel 1 erlaubt 2023 mehr Powerunits als bislang

Während der laufenden Formel-1-Saison 2023 hat die Königsklasse überraschend eine wichtige Regel geändert. Beim Treffen der Formel-1-Kommission am Dienstag wurde beschlossen, dass die Teams ab sofort mehr Motoren zur Verfügung haben als zuvor.

In Artikel 28.2 des Sportlichen Reglements war bislang festgeschrieben, dass pro Fahrer in einer Saison jeweils drei Verbrennungsmotoren (ICE), MGU-Hs, MGU-Ks und Turbolader erlaubt sind. Ab der vierten verwendeten Einheit gab es eine Gridstrafe. Die Übersicht über alle Motorenstrafen 2023!

Ab sofort dürfen die Teams nun vier Teile der jeweiligen Powerunit-Einheit straffrei verwenden. Dadurch soll verhindert werden, dass es vor allem gegen Ende des Jahres exorbitant viele Rückversetzungen in der Startaufstellung gibt.

Denn obwohl erst drei Rennen gefahren sind, haben bereits acht der 20 Piloten den zweiten Verbrennungsmotor im Auto. Keine Änderung gibt es derweil bei Energiespeicher und Steuerelektronik, hier bleibt es bei zwei erlaubten Einheiten für die komplette Saison.

Weitere Änderungen am Dienstag beschlossen

Eine kleine Neuerung gibt es dafür auch beim Prozedere vor dem Rennen. So öffnet die Boxengasse in Zukunft bereits 50 Minuten vor dem Start und damit zehn Minuten früher als bislang. Die zusätzliche Zeit soll einer besseren Show für die Fans dienen.

Außerdem gab es nach der kontroversen (und schließlich zurückgenommenen) Strafe für Fernando Alonso in Saudi-Arabien eine Klarstellung dazu, wie eine "Arbeit am Auto" definiert ist. So sollen weitere Streitfälle in Zukunft vermieden werden.

Die neue Definition wurde bereits im März festgelegt und nun auch im Reglement verankert. Und schließlich wurde verkündet, dass es in Zukunft weitere Ausnahmen bei der Budgetobergrenze geben soll, sofern diese Maßnahmen der Nachhaltigkeit dienen.

Zudem wurde das neue Sprintformat ab Baku offiziell abgesegnet.

