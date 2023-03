Motorsport Network startet neue Business-Plattform

Audio-Player laden

Motorsport Network, eine globale digitale Plattform im Bereich Motorsport und Automobil mit monatlich 62 Millionen Nutzern, hat die Plattform Motorsport Business in Betrieb genommen. Die neue Plattform ist darauf ausgerichtet, Geschäftsthemen zu behandeln und B2B-Marken vorzustellen, die im Motorsport aktiv sind.

Motorsport Business bietet in regelmäßigen Abständen organische Inhalten globaler Autoren mit Perspektiven aus Europa, Amerika, Asien und darüber hinaus. Die Inhalte stehen allen - von Brancheninsidern bis hin zu engagierten Fans - in Form von Texten, Videos und Podcasts zur Verfügung.

Trends, Meinungen, Exklusivinterviews, Branchenforschung und mehr. Der Strang wird auf einem eigenen LinkedIn-Kanal, auf Motorsport.com sowie über Newsletter und Social-Media-Känale ein gezieltes Publikumswachstum erfahren.

James Dickens, Vizepräsident der globalen Redaktion von Motorsport Network: "Wir freuen uns sehr, unsere bereits umfangreiche Berichterstattung über das Motorsport-Business zu erweitern. Unsere Publikumsdaten zeigen uns, dass die geschäftliche Seite des Motorsports ein Bereich von wachsendem Interesse ist."

"Wir sehen regelmäßig, was Motorsportfans konsumieren und haben ein Angebot geschaffen, das ihnen eine tiefergehende Berichterstattung im wirtschaftlichen Bereich bietet. Wir haben uns mit führenden Experten auf diesem Gebiet zusammengetan und können es kaum erwarten, den Leuten zu zeigen, was wir produzieren", so Dickens.

Forum "Business of F1" Foto: Motorsport Images

Mehr als eine Million Fans aus 197 Ländern weltweit haben an den Umfragen teilgenommen, wobei 330.000 Befragte allein auf die drei jüngsten Umfragen zu Formel 1, MotoGP und INDYCAR zurückgehen. Mit 167.302 Befragten war die Formel-1-Umfrage nicht nur die größte Umfrage im Motorsport, sondern auch die größte, die jemals in irgendeiner Sportart durchgeführt wurde.

Darüber hinaus hat sich Motorsport Network mit der Financial Times zusammengetan, um das Forum "Business of F1" zu den Formel-1-Rennen zu bringen, wie etwa den Grands Prix von Monaco und Abu Dhabi 2022. Als Redner traten Liberty-Media-CEO Greg Maffei, Formel-1-CEO Stefano Domenicali und FIA-Präsident Mohammed Bin Sulayem auf.

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.