Motorsport-Weltrat: Motorenregeln angepasst, noch kein Reglement 2026

Am Mittwoch hat sich der Motorsport-Weltrat getroffen und einige Regeländerungen in der Formel 1 abgesegnet. Das neue Motorenreglement, das ab der Saison 2026 greifen soll, wurde dagegen erwartungsgemäß noch nicht finalisiert. Hintergründe dazu gibt es hier!

Dafür gibt es eine entscheidende Änderung am aktuellen Reglement. So dürfen die Teams Motoren zukünftig auch unter Parc-Ferme-Bedingungen tauschen, selbst wenn es sich dabei um eine andere Spezifikation des Antriebs handeln sollte.

Bislang zog ein solcher Wechsel zwangsläufig einen Start aus der Boxengasse nach sich, weil im Parc Ferme grundsätzlich lediglich baugleiche Teile getauscht werden dürfen. Die Änderung ermöglicht den Teams etwas mehr Handlungsspielraum.

Außerdem wurde eine Anpassung vorgenommen, die das temporäre Reparieren der Antriebsstränge erlaubt. Hintergrund dieser Entscheidungen ist die angespannte Motorensituation der Teams in dieser Saison.

So haben zum jetzigen Saisonzeitpunkt bereits drei Piloten mindestens eine Gridstrafe bekommen, weitere sind mehr als wahrscheinlich. Die Änderungen sollen dafür sorgen, die zu erwartende Strafenflut in der zweiten Saisonhälfte zumindest etwas einzudämmen.

jüngst zu einer Kontroverse geführt hatte. Außerdem wurden die Regeln für Spiegel angepasst, um eine bessere Sicht zu ermöglichen.

Eine weitere Anpassung betrifft die Benzinregeln. In diesem Bereich hatten einige Teams in diesem Jahr Probleme gehabt, weshalb es nun bei heißeren Rennen erlaubt ist, den Sprit auf 20 Grad Celsius zu kühlen.

Weitere Änderungen betreffen Tests zur Flexibilität von Heck- und Beamflügeln und den Medien-Donnerstag, der in Silverstone zurückkehrt. Alle Medienaktivitäten an diesem Tag werden in einem Zweistundenfenster ab 23 Stunden vor dem Start von FT1 durchgeführt.

Übrigens: In Sachen Motorenreglement 2026 heißt es, dass man eine Finalisierung vor dem nächsten Treffen des Motorsport-Weltrates anstrebe. Dieses findet planmäßig am 19. Oktober statt.

