Motorwechsel auch bei Daniel Ricciardo: Start von ganz hinten

Nach Lewis Hamilton (Mercedes) und Carlos Sainz (Ferrari) kassiert auch McLaren-Pilot Daniel Ricciardo eine Gridstrafe für den Grand Prix der Türkei an diesem Sonntag. Weil gleich mehrere Komponenten seiner Antriebseinheit nach dem Qualifying getauscht wurden, muss er von ganz hinten ins Rennen gehen.

Die Entscheidung hatte sich bereits angedeutet, nachdem Ricciardo in Q1 ausgeschieden war. "Das müssen wir heute Abend mit den Kollegen von Mercedes besprechen. Dann sehen wir, ob wir unsere Pläne für morgen ändern wollen", sagte Teamchef Andreas Seidl am Samstag über die Möglichkeit eines Motorwechsels.

Anstatt ein komplett neues Aggregat zu verwenden, wie etwa Sainz, hat sich McLaren dafür entschieden, Ricciardos Verbrennungsmotor (ICE), den Turbolader (TC) und die MGU-H auszutauschen. Da Sainz im Qualifying die schnellere Zeit fuhr, nimmt Ricciardo den letzten Startplatz ein. Sainz rückt auf den 19. vor.

In puncto Zuverlässigkeit verlief die Saison für McLaren bisher problemlos. "Nach dem Wechsel zu Mercedes und der großartigen Arbeit, die zwischen beiden Parteien geleistet wurde, hatten wir einen guten Lauf", lobte Seidl. Da noch viele Rennen ausstehen, entschied man sich aber - wie das Werksteam - proaktiv zu handeln.

Trotzdem betonte der Australier mit Blick auf das Rennen: "Es gab einige Longruns (am Freitag; Anm. d. R.), mit denen ich mich recht wohlgefühlt habe. Also bin ich auch optimistisch oder zuversichtlich, dass wir uns im Rennen steigern können. Es ist vielleicht auch eine Frage der Strategie und nicht so offensichtlich."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.