"MSC": Das legendäre Schumacher-Kürzel ist zurück in der Formel 1!

Es sind nur drei Buchstaben, aber sie haben für viele Formel-1-Fans eine besondere Bedeutung: MSC. Jetzt ist das Namenskürzel, das einst für Michael Schumacher stand, wieder zurück in der Formel 1 - und wird von Schumachers Sohn Mick Schumacher verwendet.

Das ist insofern interessant, als dass Mick Schumacher zuletzt in der Formel 2 unter "SCH" firmiert hatte. Dabei handelte es sich um die Kürzelvariante, die in den meisten Fällen genutzt wird, nämlich um die drei ersten Buchstaben des Nachnamens.

Der Grund für den Wechsel von SCH auf MSC ist bisher nicht bekannt. Möglich wäre aber natürlich eine Hommage an Michael Schumacher, der bei der Einführung der Fahrerkürzel zur Mitte der 2000er-Jahre aber nur deshalb nicht SCH bekommen hatte, weil es eine Unterscheidung zu seinem ebenfalls aktiven Bruder Ralf Schumacher brauchte.

Deshalb wichen die Schumachers von der üblichen Konvention ab und wurden als MSC und RSC geführt, also jeweils mit dem ersten Buchstaben des Vornamens und dem Beginn des Nachnamens.

Michael Schumacher behielt sein Kürzel MSC übrigens in seiner "zweiten" Karriere zwischen 2010 bis 2012, obwohl Ralf Schumacher dann nicht mehr fuhr.

Mick Schumacher, Haas VF-21 1 / 6 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 2 / 6 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 3 / 6 Foto: Charles Coates / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 4 / 6 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 5 / 6 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 6 / 6 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

MSC und DSC: Bald wieder zwei Schumachers in der Formel 1?

Vielleicht fahren in naher Zukunft aber erneut zwei Schumachers: Ralf Schumachers Sohn David startet 2021 in der Nachwuchsserie Formel 3 und könnte in einigen Jahren ebenfalls in die Formel 1 aufsteigen.

In diesem Fall hätte Mick Schumacher schon ein passendes Kürzel, und David Schumacher könnte analog zur Vätergeneration mit "DSC" antreten.

Änderungen an den Fahrerkürzeln hat es übrigens auch schon gegeben: Als Max Verstappen 2015 in die Formel 1 kam, lautete sein Kürzel auf "VES", denn Jean-Eric Vergne war schon zuvor als "VER" geführt worden und noch als Testfahrer aktiv. Erst als sich Vergne endgültig aus dem Formel-1-Umfeld verabschiedet hatte, stellte Verstappen einen Wechselantrag - und erhielt zur Saison 2017 "VER" als sein persönliches Kürzel.

Die angesprochenen Kürzel werden in der Formel 1 unter anderem bei TV-Einblendungen verwendet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.