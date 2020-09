Mugello: Mercedes erweist Ferrari mit rotem Safety-Car die Ehre

Seit 1996 stellt Mercedes das Safety-Car, seither hat sich das Design kaum verändert. Der Silberpfeil von Bernd Mayländer blieb seinem Farbton treu - bis zur Saison 2020. Seit dem Saisonauftakt in Österreich ist ein bunter Regenbogen #WeRaceAsOne-Kampagne) auf dem Mercedes-AMG GT R zu sehen. Zu Ehren des Ferrari-Jubiläums in Mugello hat sich Mercedes nun außerdem ein Spezialdesign einfallen lassen.

Zum ersten Mal seit 25 Jahren wird das Safety-Car von Mercedes in roter Lackierung auf die Strecke gehen. Denn Ferrari feiert in Mugello am kommenden Sonntag das 1.000. Formel-1-Rennen der Teamgeschichte. Der große Konkurrent zollt den Italienern Respekt: "Das ist ein Zeichen für die lange Motorsport-Tradition dieser fantastischen italienischen Marke", schildert Toto Wolff.

Zu Ehren dieses Meilensteines trägt das Safety-Car am neunten Rennwochenende des Jahres die Farbe "Ferrari-Rot". Der Mercedes-Teamchef ergänzt: "Das ist unser Weg, um an eine Rennsport-Historie zu erinnern, die uns einige der größten Momente in der Formel 1 beschert hat."

Der Österreicher betont, dass die Mannschaft in Maranello auf eine "stolze Geschichte" zurückblicken könne. In den vergangenen 999 Grands Prix feierte Ferrari insgesamt 15 Fahrer- und 16 Konstrukteurs-WM-Titel. "An diesem Wochenende zollen wir ihnen damit Respekt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.