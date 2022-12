"Muhammad-Ali"-Ansatz war Red Bulls größte Stärke, meint Ferrari

Audio-Player laden

Red Bulls "Muhammad-Ali"-Fähigkeit, zurückzuschlagen, wenn man in den Seilen zu hängen schien, war der Schlüssel zum Erfolg in der Formel 1 in diesem Jahr, meint Rivale Ferrari. Trotz eines glanzlosen Starts in die Saison, bei dem Red Bull mit der Zuverlässigkeit kämpfte und in Bezug auf das Tempo zurückfiel, gelang es dem Team, die Saison umzudrehen.

Eine Kombination aus Gewichtsreduzierung und aerodynamischen Verbesserungen am RB18 machte ihn nach der Sommerpause zum dominierenden Auto, dem Ferrari nichts entgegenzusetzen hatte - vor allem nicht, als man selbst die Entwicklung des Autos aufgrund der Budgetobergrenze vorzeitig einstellen musste.

Im Rückblick auf das Auf und Ab der Saison 2022 ist Ferraris leitender Performanceingenieur Jock Clear der Meinung, dass Red Bull es richtig gemacht hat, indem man sicherstellte, dass man mit seinen Ausgaben die Freiheit hatte, Schritte nach vorne zu machen, wenn es nötig war.

Ferrari: "Oh mein Gott, wo haben sie das gefunden?"

"Ich denke, das ist wahrscheinlich die Stärke von Red Bull in diesem Jahr, denn sie scheinen flexibel gewesen zu sein", sagt Clear. "Es gab Zeiten, in denen es ein bisschen wie bei Muhammad Ali aussah. Es sah so aus, als hätte man sie in den Seilen, und sie zappelten ein wenig, um dann herauszukommen und zuzuschlagen. Und du denkst dir: 'Oh, mein Gott, wo haben die das gefunden?'"

"Ich denke, das ist einfach die Erfahrung, die sie als Weltmeister gemacht haben. Und genau daran müssen wir uns noch gewöhnen", meint Clear. "Dieses Jahr war eine große Hilfe. Wir waren an der Spitze, wir haben an der Spitze gekämpft. Wir haben in diesem Jahr sehr viel gelernt, und wir befinden uns auf einer steilen Lernkurve, wie alle anderen Teams auch."

Ferrari vermutet: Am Anfang zu viel Geld ausgegeben?

Clear sagt zudem, dass eines der wichtigsten Dinge, die Ferrari für 2023 besser verstehen muss, darin besteht, wie man die Ressourcen während der Saison optimal einsetzt, um die Leistung des Autos zu maximieren und trotzdem unter der Kostenobergrenze zu liegen.

Er vermutet, dass Ferrari erst spät in der Saison den Preis dafür zahlte, dass man zu Beginn der Saison mehr in die Entwicklung des Autos investierte, während Red Bull über die gesamte Saison hinweg konstanter war.

Ferrari: Nur Red Bull hat richtige Balance gefunden

"Red Bull hat offensichtlich einen sehr guten Job gemacht, indem sie darauf reagiert haben, wo sie den Druck gesehen haben, ohne dabei die Tatsache aus den Augen zu verlieren, dass sie sich darauf konzentrieren müssen, dem Auto Leistung zu verleihen."

"Und ich denke, dass wir aus unserer Sicht alles getan haben, was wir uns für dieses Jahr vorgenommen hatten. Aber es ist ein relativer Sport. Ja, wir haben im Vergleich zu Red Bull in der zweiten Jahreshälfte schlechter abgeschnitten, aber man könnte auch sagen, dass Mercedes alles zu spät gemacht hat", so Clear.

"Zwischen den drei Teams haben wir vielleicht ein bisschen zu früh gepusht, Mercedes ein bisschen zu spät, und Red Bull hat die richtige Balance gefunden. Daraus müssen wir lernen."

Ferrari optimistisch für 2023: Entwicklung des F1-75 früh eingestellt

Auch wenn Ferrari enttäuscht war, im Laufe der Saison gegen Red Bull zu verlieren, sollte man die Fortschritte seines Teams nicht unterschätzen, fügt Clear hinzu: "Wir haben dieses Jahr sicherlich einen großen Schritt nach vorne gemacht. Wir kamen in die letzten Rennen und dachten: 'Oh, was hätte sein können', aber es ist erstaunlich, wie schnell man seine Ziele neu setzt."

"Jetzt müssen wir ihn nur beibehalten", betont er. "Wir haben die Entwicklung des Autos zu Beginn der Saison eingestellt, um sicherzustellen, dass wir im nächsten Jahr konkurrenzfähig bleiben, und wir sind gleich beim ersten Rennen auf dem richtigen Weg."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.