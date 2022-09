"Mutig" und neonpink: McLaren feiert Asien-Rückkehr mit Sonderlackierung

Audio-Player laden

McLaren wird bei den beiden anstehenden Asien-Rennen der Formel 1 in Singapur und Japan mit einer Speziallackierung namens "Future Mode" an den Start gehen. Die Sonderlackierung ergänzt McLarens Papaya-Farbgebung mit neonpinken Verzierungen und dynamischen, von Cyberpunk inspirierten Motorenillustrationen.

"Das spritzige Design repräsentiert das Aufkommen neuer Technologien aus der Region, mit einem Blick in die Zukunft, inspiriert von den Stadtlandschaften Singapurs und Japans, wo die Formel 1 zum ersten Mal seit 2019 zurückkehrt", heißt es seitens des Teams.

Die Lackierung steht an der Spitze der "Future Mode"-Kampagne, die die zukunftsweisende Partnerschaft von McLaren und Premiumpartner OKX, einer Kryptobörse, unterstreichen soll. Neben den Autos werden auch die Rennanzüge von Lando Norris und Daniel Ricciardo das neue Design aufweisen.

"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft durch diese mutige und lebendige Lackierung für die kommenden Rennen in Asien zu feiern", sagt Geschäftsführer Zak Brown. "McLaren und OKX sind sich einig darin, voranzugehen und ständig danach zu streben, Grenzen zu überschreiten. Die Future-Mode-Kampagne ist eine Gelegenheit, diese Werte gemeinsam auf unserer globalen Bühne zu vertreten."

Es ist fantastisch, zu den Rennen in Singapur und Japan zurückzukehren, und diese unglaublichen Strecken bieten eine passende Kulisse für uns, um unsere gemeinsame Vision der Partnerschaft zu feiern", so Brown.

Für Aufsehen hatte McLaren bereits beim Monaco-Rennen 2021 gesorgt, als das Team nur für das Rennen im Fürstentum mit einer Gulf-Lackierung unterwegs war. Der Rennstall fuhr in den Farben Orange und Hellblau und sorgte bei den Fans damit für Begeisterung.

Viele forderten damals, dass McLaren die Lackierung behalten soll, allerdings beließ es der Rennstall beim einmaligen Einsatz der Lackierung. Damals schloss man aber nicht aus, in Zukunft noch einmal eine besondere Lackierung an den Start zu bringen. Das passiert jetzt bei den Rennen in Singapur und Suzuka.

Mit Bildmaterial von McLaren Racing.