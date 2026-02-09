Mutiges Experiment: Cadillac wagt asymmetrische Lackierung

Das neue Formel-1-Team Cadillac steigt mit einem asymmetrischen Farbdesign in die Formel 1 ein. Der US-amerikanische Rennstall hat in der Nacht zum Montag (9. Februar 2026) ein zweigeteiltes Fahrzeug vorgestellt: Die eine Seite ist hell, die andere dunkel (zur Bildergalerie!).

Dazu erklärt Teamgeschäftsführer Dan Towriss: "Diese Lackierung ist weit mehr als ein reines Farbdesign; sie steht für das, was wir sind und wofür wir in der Formel 1 stehen."

"Jedes Detail ist bewusst gewählt: mutig, modern und unverkennbar amerikanisch - und zugleich mit dem nötigen Respekt für die Tradition und Präzision, die diesen Sport auszeichnen."

Warum das Cadillac-Design an BAR erinnert

Der unterschiedliche Look erinnert an das besondere Farbdesign von British American Racing (BAR) in der Saison 1999: Das Team wollte eigentlich mit zwei verschieden folierten Autos in der Formel 1 antreten, durfte aber nicht. So entstand das "Reißverschluss"-Design, das beide Farbdesigns vereinte - die eine Seite Weiß mit Rot, die andere Blau mit Gelb. (Fotostrecke: Die ungewöhnlichsten Farbdesigns)

Doch wo bei BAR 1999 unterschiedliche Sponsoren der Grund für die unterschiedlichen Designs waren, ist es bei Cadillac vor allem der Wunsch, aufzufallen. Denn die erstaunlich wenigen Sponsoren auf dem Auto sind auf beiden Seiten die gleichen.

Neben den bereits vorgestellten Partnern Jim Beam und Tommy Hilfiger tauchen die Logos der mexikanischen Telekommunikationsriesen Claro und Telcel auf, die Cadillac-Fahrer Sergio Perez schon seit vielen Jahren unterstützen. Mit IFS ist eine schwedische Software-Firma neu dabei.

Cadillac wirbt beim Superbowl

Erstmals zu sehen waren diese Farben in einem Cadillac-Werbespot am Rande des Superbowls, einem der weltweit größten Sportereignisse. Laut Towriss ist das "ein Weg, unsere Identität an der Schnittstelle von Performance, Kultur und Entertainment vorzustellen - und Fans auch weit über das Fahrerlager hinaus zu erreichen."

In dem einminütigen Clip lehnt sich Cadillac mit seinem Formel-1-Projekt an das US-amerikanische Raumfahrt-Programm der 1960er- und 1970er-Jahre an und lässt im Hintergrund die berühmte Rede des damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy laufen.

Es fallen bekannte Sätze wie: "Wir haben uns [dazu] entschlossen - nicht, weil es einfach ist, sondern schwierig." Oder: "Wir nehmen diese Herausforderung an. Wir wollen sie nicht aufschieben. Und wir wollen sie meistern."

Es folgt ein klassischer Countdown wie bei einem Raketenstart. Nach dem "Lift-off" erscheint eine einfache Botschaft im Bild: "Die Mission beginnt."

Das Formel-1-Auto von Perez und Valtteri Bottas hat jedoch weiterhin keinen Namen oder eine Typenbezeichnung. Das ist ungewöhnlich so kurz vor Saisonbeginn.