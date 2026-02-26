Nach 30 Jahren: Mario Isola verlässt Formel-1-Reifenhersteller Pirelli

Nach drei Jahrzehnten ist Schluss: Der bisherige Motorsportchef Mario Isola verlässt Pirelli im Sommer, "um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen", wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens am Donnerstag heißt.

"Das Unternehmen bedankt sich bei Mario Isola, der bis zum 1. Juli bei Pirelli bleiben wird, für seinen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung des Geschäftsbereichs Motorsport, den er mit Engagement und großer Leidenschaft geleistet hat", heißt es weiter.

Isola selbst kommt in der Pressemitteilung nicht zu Wort. Der 56-Jährige war 1996 zu Pirelli gekommen und hatte sich dort über verschiedene Funktionen nach oben gearbeitet. Zuletzt war er Motorsportchef und in dieser Funktion auch Pirellis "Gesicht" in der Formel 1.

Sein Nachfolger in dieser Position wird Dario Marrafuschi. Der Italiener arbeitet bereits seit 2008 für Pirelli und stand davor knapp sieben Jahre bei Formel-1-Team Ferrari unter Vertrag.

Pirelli teilt zur Personalie mit: "Marrafuschi, der seit 2008 für das Unternehmen tätig ist, verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Formel 1 im Bereich Forschung und Entwicklung und leitete in den letzten Jahren die Entwicklung der Straßenprodukte von Pirelli."

Marrafuschi übernimmt Isolas Aufgaben bereits zum 1. März. Isola selbst wird allerdings noch bis zum 1. Juli bei Pirelli bleiben und seinen Nachfolger unterstützen, "um einen reibungslosen und effektiven Übergang zu gewährleisten", so Pirelli.

Nach Informationen von Motorsport-Total.com wird Isola in Zukunft die Rolle des Geschäftsführers beim italienischen Automobilverband (ACI Sport) übernehmen und damit den scheidenden Marco Rogano ersetzen wird.

Pirelli ist seit 2011 alleiniger Reifenlieferant der Formel 1. Der Vertrag wurde zuletzt im Jahr 2023 verlängert und läuft nun bis Ende 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr.