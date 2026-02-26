Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Zehn Jahre nach Haas' Schock-F1-Debüt: "Das ist der amerikanische Traum"

Formel 1
Zehn Jahre nach Haas' Schock-F1-Debüt: "Das ist der amerikanische Traum"

Das größte Problem bei den Updates für 2026 ist nicht technischer Natur

Formel 1
Das größte Problem bei den Updates für 2026 ist nicht technischer Natur

Red Bull & Oracle verlängern: Mit KI-Power in die Motoren-Ära 2026

Formel 1
Red Bull & Oracle verlängern: Mit KI-Power in die Motoren-Ära 2026

Frühe Saisonstarts in der MotoGP: Nur einmal ging es noch früher los

MotoGP
Frühe Saisonstarts in der MotoGP: Nur einmal ging es noch früher los

Peugeot enthüllt auffälliges neues Design für die WEC 2026

24h Le Mans
Peugeot enthüllt auffälliges neues Design für die WEC 2026

Nach 30 Jahren: Mario Isola verlässt Formel-1-Reifenhersteller Pirelli

Formel 1
Nach 30 Jahren: Mario Isola verlässt Formel-1-Reifenhersteller Pirelli

Gelingt BMW ohne Rast der DTM-Titel? So stellt sich Schubert 2026 neu auf

DTM
Gelingt BMW ohne Rast der DTM-Titel? So stellt sich Schubert 2026 neu auf

DTM 2026: Übersicht des Starterfelds mit Fahrern und Teams

DTM
DTM 2026: Übersicht des Starterfelds mit Fahrern und Teams
Formel 1

Nach 30 Jahren: Mario Isola verlässt Formel-1-Reifenhersteller Pirelli

Mario Isola verlässt Pirelli, um eine neue Aufgabe außerhalb des Unternehmens zu übernehmen - Sein Nachfolger Dario Marrafuschi kommt aus den eigenen Reihen

Ruben Zimmermann Filip Cleeren
Veröffentlicht:
Nach 30 Jahren: Mario Isola verlässt Formel-1-Reifenhersteller Pirelli

Motorsportchef Mario Isola verlässt Pirelli nach drei Jahrzehnten

Foto: LAT Images

Nach drei Jahrzehnten ist Schluss: Der bisherige Motorsportchef Mario Isola verlässt Pirelli im Sommer, "um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen", wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens am Donnerstag heißt.

"Das Unternehmen bedankt sich bei Mario Isola, der bis zum 1. Juli bei Pirelli bleiben wird, für seinen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung des Geschäftsbereichs Motorsport, den er mit Engagement und großer Leidenschaft geleistet hat", heißt es weiter.

Isola selbst kommt in der Pressemitteilung nicht zu Wort. Der 56-Jährige war 1996 zu Pirelli gekommen und hatte sich dort über verschiedene Funktionen nach oben gearbeitet. Zuletzt war er Motorsportchef und in dieser Funktion auch Pirellis "Gesicht" in der Formel 1.

Sein Nachfolger in dieser Position wird Dario Marrafuschi. Der Italiener arbeitet bereits seit 2008 für Pirelli und stand davor knapp sieben Jahre bei Formel-1-Team Ferrari unter Vertrag.

Pirelli teilt zur Personalie mit: "Marrafuschi, der seit 2008 für das Unternehmen tätig ist, verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Formel 1 im Bereich Forschung und Entwicklung und leitete in den letzten Jahren die Entwicklung der Straßenprodukte von Pirelli."

Marrafuschi übernimmt Isolas Aufgaben bereits zum 1. März. Isola selbst wird allerdings noch bis zum 1. Juli bei Pirelli bleiben und seinen Nachfolger unterstützen, "um einen reibungslosen und effektiven Übergang zu gewährleisten", so Pirelli.

Nach Informationen von Motorsport-Total.com wird Isola in Zukunft die Rolle des Geschäftsführers beim italienischen Automobilverband (ACI Sport) übernehmen und damit den scheidenden Marco Rogano ersetzen wird.

Pirelli ist seit 2011 alleiniger Reifenlieferant der Formel 1. Der Vertrag wurde zuletzt im Jahr 2023 verlängert und läuft nun bis Ende 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Gerhard Berger über neue Regeln: "Da wehrt sich etwas in mir"
Nächster Artikel Red Bull & Oracle verlängern: Mit KI-Power in die Motoren-Ära 2026
Mehr von
Ruben Zimmermann

Gerhard Berger über neue Regeln: "Da wehrt sich etwas in mir"

Formel 1
Formel 1
Gerhard Berger über neue Regeln: "Da wehrt sich etwas in mir"

McLaren holt Schweizer ins Nachwuchsprogramm

Formel 1
Formel 1
McLaren holt Schweizer ins Nachwuchsprogramm

Ralf Schumacher: Mercedes-Motor ist massiv gedrosselt

Formel 1
Formel 1
Ralf Schumacher: Mercedes-Motor ist massiv gedrosselt
Mehr von
Mario Isola

Pirelli präsentiert die Formel-1-Reifen für 2026 mit neuem Logo

Formel 1
Formel 1
Pirelli präsentiert die Formel-1-Reifen für 2026 mit neuem Logo

Pirelli: Warum jetzt noch niemand sagen kann, wer 2026 die Formel 1 dominiert

Formel 1
Formel 1
Pirelli: Warum jetzt noch niemand sagen kann, wer 2026 die Formel 1 dominiert

Pflichtboxenstopps: Formel 1 diskutiert über Regeländerung

Formel 1
Formel 1
Pflichtboxenstopps: Formel 1 diskutiert über Regeländerung

Aktuelle News

Zehn Jahre nach Haas' Schock-F1-Debüt: "Das ist der amerikanische Traum"

Formel 1
Zehn Jahre nach Haas' Schock-F1-Debüt: "Das ist der amerikanische Traum"

Das größte Problem bei den Updates für 2026 ist nicht technischer Natur

Formel 1
Das größte Problem bei den Updates für 2026 ist nicht technischer Natur

Red Bull & Oracle verlängern: Mit KI-Power in die Motoren-Ära 2026

Formel 1
Red Bull & Oracle verlängern: Mit KI-Power in die Motoren-Ära 2026

Frühe Saisonstarts in der MotoGP: Nur einmal ging es noch früher los

MotoGP
Frühe Saisonstarts in der MotoGP: Nur einmal ging es noch früher los