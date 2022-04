Nach Abflug in Melbourne: Ferrari wechselt Motor am Auto von Sainz

Audio-Player laden

Der Abflug von Ferrari-Pilot Carlos Sainz in der Startrunde des Grand Prix von Australien hat Folgen: Aus Vorsicht hat das Team vor dem vierten Rennen der Formel-1-Saison 2022, dem Grand Prix der Emilia Romagna an diesem Wochenende in Imola, die Antriebseinheit am Fahrzeug des Spaniers gewechselt.

"Nach dem Unfall in Australien wurde der Carlos' Motor als Vorsichtsmaßnahme getauscht. An einem Wochenende mit Sprint wollten wir kein Risiko eingehen", teilte Ferrari am Freitag mit. Eine Strafe hat das für Sainz nicht zur Folge, da der Wechsel innerhalb des zulässigen Kontingents erfolgt.

Auch Alpine-Pilot Estaban Ocon erhält vor dem Rennen der Formel 1 in Imola einen neuen Antrieb. "Als Vorsichtsmaßnahme wird das Team beim Grand Prix an diesem Wochenende eine neue Antriebseinheit für Esteban einbauen", erklärte Alpine. "Das wird seine zweite von drei zugewiesenen Antriebseinheiten für die Saison sein, daher gibt es keine Strafe."

Sainz hatte in Australien nach einem schlechten Start, dessen Grund in einem kurzfristigen Wechsel des Lenkrads mit anderen Einstellungen war, in der Startrunde aggressiv versucht, Plätze gutzumachen und hatte sich dabei ins Kiesbett gedreht.

Rückblickend gibt Sainz zu, dass er in dieser Situation ein wenig die Nerven verloren habe. "Eine meiner Stärken als Fahrer ist es, in solchen Situationen ruhig zu bleiben", sagt Sainz. "Diesmal fehlte mir diese Ruhe, um richtig auf die Unannehmlichkeiten zu reagieren, die mir zu diesem Zeitpunkt widerfuhren."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.