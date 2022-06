Nach Abrutschen in der WM: Mercedes bekommt zusätzliche Testmöglichkeiten

Audio-Player laden

Mercedes darf ab der kommenden Woche wieder intensiver testen, um den Rückstand auf Red Bull und Ferrari aufzuholen. Grund ist das geltende Aerodynamik-Handicap, das am dem 1. Juli wieder auf den aktuellen Stand gebracht wird.

Das Handicap-System wurde 2021 eingeführt und soll erfolgloseren Teams die Möglichkeit geben, ihren Rückstand durch größere Testmöglichkeiten wieder aufholen zu können. Das Handicap richtet sich nach dem Stand in der Konstrukteursmeisterschaft und hatte Mercedes in der ersten Jahreshälfte am wenigsten Testzeit zugestanden.

Als Weltmeister durften die Silberpfeile nur 70 Prozent des festgelegen Basiskontingents benutzen, was für das siebtplatzierte Team ausgelegt ist und 320 Windkanal-Runs pro Testperiode umfasst. Eine Testperiode geht in der Regel über acht Wochen und entspricht somit im Grundwert 40 Runs pro Woche.

Mercedes durfte somit in der ersten Jahreshälfte mit 28 Runs pro Woche die wenigsten von allen absolvieren. Weil man aber nun nur noch auf dem dritten Platz liegt, darf man ab dem 1. Juli 32 Runs pro Woche absolvieren, was 80 Prozent des Grundwerts entsprechen.

Weniger Testzeit bekommen hingegen Red Bull und Ferrari, die jeweils eine Position in der Weltmeisterschaft gutgemacht haben im Vergleich zum Saisonende 2021.

Größter "Verlierer" hierbei ist Alfa Romeo (6.), die sich um drei Positionen verbessert haben und somit 15 Prozent beziehungsweise sechs Runs pro Woche weniger zur Verfügung haben. AlphaTauri (7.) und Aston Martin (8.) bekommen jeweils fünf Prozent mehr als vorher, Williams als Letzter sogar zehn Prozent. Haas (9.) muss mit fünf Prozent weniger auskommen.

Nur McLaren (4.) und Alpine (5.) dürfen mit ihrem alten Kontingent weitermachen.

Stichtag für die neue Rangliste ist der 30. Juni. Weil das der Donnerstag vor dem Silverstone-Wochenende ist und bis dahin kein weiteres Rennen stattfinden wird, steht die Reihenfolge für das Aerodynamik-Handicap der zweiten Jahreshälfte schon fest. Erst am Saisonende wird die Zuteilung für das erste Halbjahr 2023 vorgenommen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.