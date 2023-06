Nach Aston-Verkündung: Wie lange bleibt Honda dieses Mal in der Formel 1?

Eine unauffällige Änderung der Herangehensweise von Honda an die Formel 1 ab 2026 könnte dazu beitragen, das Unternehmen zu einer festen Größe in der Meisterschaft zu machen, meint der derzeitige Motorsportchef.

Der japanische Hersteller kündigte kürzlich eine offizielle Rückkehr in die Formel 1 mit Aston Martin für 2026 an. Ursprünglich wollte Honda die Serie ganz verlassen, um sich auf die Entwicklung von elektrischen Straßenfahrzeugen zu konzentrieren.

Die Kehrtwende ist ein weiterer Schritt in der Start-Stopp-Phase von Honda in der Formel 1, die bisher vier offizielle Epochen umfasste: 1964 bis 1968, 1983 bis 1992, 2000 bis 2008 und 2015 bis 2021. Seit 2019 liefert Honda dabei Motoren an Red Bull, die nach dem Honda-Ausstieg Ende 2021 jedoch nun Red Bull Powertrains genannt werden.

Honda: "Wollen so lange wie möglich bleiben, aber ..."

Aufgrund dieser Geschichte war es naheliegend, dass man sich auch nach der Aston-Verkündung die Frage stellte, ob Honda dieses Mal dabei bleiben würde, vor allem angesichts des immer härteren Wettbewerbs an der Spitze durch rivalisierende Hersteller.

Eine Änderung in der Art und Weise, wie Hondas Formel-1-Aktivitäten verwaltet werden, indem sie nun unter dem HRC-Banner zusammen mit den Motorrad-Rennsportaktivitäten und nicht mehr direkt unter der Straßenauto-Division angesiedelt sind, wurde jedoch als ziemlich bedeutsam hervorgehoben.

In dieser Woche sagte HRC-Präsident Koji Watanabe, dass die Unterteilung in eine Motorsport-Division dazu beitragen sollte, den Weg für eine weitere Teilnahme zu ebnen: "Ich kann nicht versprechen, dass wir in der Zukunft niemals aufhören werden, aber wir wollen so lange wie möglich dabei bleiben", sagt er.

Watanabe: Warum die Organisation jetzt besser aufgestellt ist

"Bisher hatte die Formel 1 die Form eines 'Projekts' innerhalb der Honda R&D Co., Ltd. angenommen, aber das bedeutete, dass es ein Problem mit der Kontinuität gab. Um die Formel 1 zu betreiben musste ein Projektleiter ernannt werden, und wenn wir die Formel 1 aufgeben würden, wären alle daran beteiligten Mitarbeiter und das Budget weg."

"Dieses Mal werden wir die Formel 1 innerhalb von HRC, einem auf den Rennsport spezialisierten Unternehmen, durchführen. HRC hat von der Muttergesellschaft die Erlaubnis erhalten, technische Forschungen über künftige Motorsportarten durchzuführen, was bedeutet, dass wir, selbst wenn wir aufhören, die Garantie haben, dass die Mitarbeiter und das Budget nie auf Null gehen werden", so Watanabe.

Mehr Mitspracherecht bei Aston Martin

Nicht nur die HRC-Situation hilft Honda, die Grundlagen für einen langfristigen Verbleib in der Formel 1 zu schaffen, sondern auch die Art und Weise, wie die künftige Partnerschaft mit Aston Martin gestaltet werden soll, wird ebenfalls hilfreich sein. Watanabe fügt hinzu, dass es für Honda wichtig sei, bei Aston Martin ein größeres Mitspracherecht zu haben, als es bisher in der jüngsten Ära mit McLaren und Red Bull der Fall gewesen sei.

"Unsere Rechte und unser Status als PU-Lieferant waren bisher sehr schwach", erklärt er. "Wir geben viel Geld für die Entwicklung und die Herstellungskosten aus, aber es gab keine Einnahmen - oder nur sehr geringe. Als das Management des gesamten Unternehmens vor Herausforderungen stand, wurde daher beschlossen, dass wir keine andere Wahl hatten, als die Formel 1 zu beenden."

"Bis jetzt konnte ich der Teamleitung nichts dazu sagen, da die Bilanz der Einnahmen und Ausgaben sehr schlecht war. Aber durch den Vertrag mit Aston Martin konnten wir unsere Kompetenz als PU-Lieferant mehr als zuvor steigern. Indem wir diesen Teil verbessert haben, haben wir eine andere Richtung eingeschlagen."

Honda schließt zweiten Motorenpartner nicht aus

Obwohl die Motorenhersteller nicht direkt an den Einnahmen aus den kommerziellen Rechten der Formel 1 beteiligt sind, glaubt Watanabe, dass es Einnahmequellen gibt, die Honda ausnutzen kann: "Bei Motorrädern gibt es Einnahmen aus dem Sponsoring und natürlich aus der Vermietung von Maschinen", sagt er.

"Bei den Motorrädern verkaufen wir schon seit langem Produkte und Teile, und das ist definitiv ausgeglichener als vier Räder. Automobile müssen auch in diese Richtung gehen. Marketing und Produktentwicklung müssen auf andere Weise erfolgen."

Eine Möglichkeit, wie Honda von seinen Formel-1-Bemühungen profitieren könnte, ist die Lieferung von Kundenaggregaten - eine Option, die für die neue Regel-Ära ab 2026 auf dem Tisch liegen könnte.

Tetsushi Kakuda, General Manager F1 bei HRC, ist der Meinung, dass die Eröffnung eines Kundengeschäfts einige logistische Herausforderungen mit sich bringt.

"Wenn es viele Probleme gibt, ist es besser, mehrere Teams zu beliefern, denn je mehr Daten man hat, desto hilfreicher sind sie für einen Ingenieur", sagt er. "Es ist jedoch schwierig, viele neue Teile zu entwickeln, und man braucht eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern. Deshalb wollen wir uns zunächst auf Aston Martin konzentrieren."

Mit Bildmaterial von LAT.