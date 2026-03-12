Nach Auftakt in Melbourne: Wo Red Bull laut Max Verstappen wirklich steht

Max Verstappen ist mit einem sechsten Platz beim Großen Preis von Australien in die neue Formel-1-Saison gestartet. Weil der Red-Bull-Pilot nach seinem Unfall im Qualifying allerdings vom Ende des Feldes in das Rennen gehen musste, blieb beim Saisonauftakt noch verborgen, wie stark Red Bull derzeit wirklich ist.

Wie der viermalige Weltmeister die Lage einschätzt? "Es gibt auf jeden Fall viel Potenzial", sagt Verstappen vor dem nächsten Rennen in China zuversichtlich. "Es wird natürlich davon abhängen, ob wir das im Laufe des Jahres wirklich abrufen können. Der Rückstand war natürlich ziemlich groß, auch im Rennen."

Heißt im Klartext: Selbst ohne den unglücklichen Vorfall im Qualifying wäre kaum mehr als der sechste Rang möglich gewesen. "Ich denke, wenn ich etwas weiter vorne gestartet wäre, hätte ich bestenfalls einen Platz weiter vorne landen können, weil wir nicht die Pace der ersten vier Autos hatten."

Verstappen sieht "keine Chance" gegen die Top 4

"Wir hatten auch mit starkem Reifenverschleiß und Graining zu kämpfen", erinnert der 28-Jährige, der allerdings keine Prognose abgeben möchte, ob Red Bull in China näher an die Konkurrenz heranrücken kann. Das sei derzeit "unmöglich zu wissen", denn "ehrlich gesagt, herrscht da draußen momentan ein totales Chaos".

"Es ist wirklich schwer, das einzuschätzen", gibt Verstappen zu. Ein Podestplatz scheint aktuell dennoch außer Reichweite. "Ich hoffe natürlich, dass der Abstand etwas kleiner wird, aber nicht größer als in Melbourne. Im Moment ist klar, dass wir gegen diese Autos keine Chance haben."

Trotzdem will der Red-Bull-Pilot, der sich bald mit dem Spielen von "Mario Kart" auf die Formel-1-Rennen vorbereiten will, die Flinte noch längst nicht ins Korn werfen. "Wir werden sehen, was in den kommenden Rennen passiert und ob wir den Abstand etwas verringern können", bleibt Verstappen vorerst zuversichtlich.

Isack Hadjar verrät aktuelle Schwäche von Red Bull

Dass Red Bull zumindest phasenweise in der Spitzengruppe mitfahren kann, zeigte unterdessen Isack Hadjar. In Melbourne stellte er das Auto auf den dritten Startplatz und hielt zu Beginn des Rennens auch den Anschluss an die Spitze.

Isack Hadjar musste seinen Red Bull mit Motorschaden abstellen Foto: Sutton Images

Erst ein Problem mit dem neuen Red Bull Powertrain machte ein starkes Ergebnis beim Teameinstand zunichte. "Ich bin trotzdem zufrieden", sagt der Franzose mit einigen Tagen Abstand. "Das Ziel ist klar, abgesehen von Mercedes. Ich denke immer noch, dass wir nicht so schnell sind wie McLaren oder Ferrari. Das konnte man am Sonntag sehen."

"Aber wir haben genug Potenzial, damit wir um gute Positionen kämpfen können", ergänzt Hadjar. "Deshalb nehme ich nur das Positive mit. Ich denke, der dritte Startplatz im Qualifying war ein sehr guter Anfang für mich. Bis jetzt, bevor die Saison weitergeht, bin ich mit unserem Ausgangspunkt zufrieden."

Trotzdem hat der Saisonauftakt auch die aktuellen Schwachstellen offengelegt. "Die Messlatte wurde von einigen Teams auf der Motorenseite sehr hoch gelegt", meint der 21-Jährige. "Wir machen definitiv einen guten Job, aber es gibt noch einiges zu tun."

Und das betrifft nicht nur den Antrieb, sondern auch das Auto selbst. "Was das Chassis angeht, muss ich genauer werden", ergänzt Hadjar und verrät: "Ich würde sagen, wir sind insgesamt gut aufgestellt, aber die langsame Kurve ist momentan noch unsere Schwäche."