Nach Bahrain-Aus: Malaysia prüft Pläne für Formel-1-Rennen im Jahr 2026

Auf welchen Rennstrecken wird die Formel 1 in der zweiten Saisonhälfte 2026 noch an den Start gehen? Nachdem ein möglicher Nachholtermin in Bahrain aufgrund des weiterhin eskalierenden Nahost-Konflikts inzwischen offenbar vom Tisch ist, laufen die Planungen für mögliche Alternativen bereits auf Hochtouren.

Die Rückkehr nach Malaysia rückt dabei zunehmend in den Fokus: Die malaysische Regierung hat sogar schon eine Machbarkeitsstudie gestartet, um kurzfristig ein Formel-1-Rennen auf die Beine zu stellen. Als potenzieller Termin gilt das erste Oktober-Wochenende, zwischen den Rennen in Baku und Singapur.

Gerade die geografische Nähe zu Singapur macht den Sepang International Circuit zu einer naheliegenden Lösung. Der letzte Auftritt der Formel 1 in Malaysia liegt inzwischen fast ein Jahrzehnt zurück: In der Saison 2017 sicherte sich Max Verstappen in Kuala Lumpur den bislang letzten Grand-Prix-Sieg in Kuala Lumpur.

In einer Stellungnahme am Freitag erklärte Malaysias Jugend- und Sportminister Dr. Mohammed Taufiq Johari, die Regierung habe "erste Informationen über die Möglichkeit erhalten, ein Formel-1-Rennen auf dem Sepang International Circuit als Ersatz für den Bahrain-Grand-Prix auszutragen".

Formel 1 prüft zunächst lediglich die Machbarkeit

"Das Ministerium für Jugend und Sport führt derzeit aktiv Gespräche und bewertet den Vorschlag", sagt Johari. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine konkrete Anfrage der Formel-1-Verantwortlichen, sondern vielmehr darum, dass die Formel 1 die notwendigen logistischen Anforderungen für die Austragung eines Grand Prix an die zuständigen Behörden sowie die Betreiber des Sepang International Circuit übermittelt hat.

Denn auch wenn auf der Strecke weiterhin jährlich ein MotoGP-Lauf ausgetragen wird, würde ein Formel-1-Rennen mit seiner deutlich höheren Komplexität die Organisatoren vor große Herausforderungen stellen. Die laufende Prüfung in Malaysia soll der Formel 1 letztlich Aufschluss darüber geben, ob Sepang tatsächlich als möglicher Ersatzveranstalter infrage kommt.

Auch wenn Kuala Lumpur derzeit als wahrscheinlichste Option gilt, bleibt die Möglichkeit bestehen, dass die Formel 1 die Lücke zwischen Aserbaidschan und Singapur nicht schließen kann. Sollte zudem das Saisonfinale mit dem Doppelpack aus Katar und Abu Dhabi gefährdet sein, liegen bereits weitere Alternativszenarien auf dem Tisch.

Portimao in Portugal gilt als Alternative für Katar und Abu Dhabi Foto: Formula One

Eine mögliche Lösung wäre ein Rennen in Portimao. Der portugiesische Kurs könnte dabei als kurzfristiger Testlauf dienen, bevor er 2027 regulär in den Rennkalender zurückkehrt. Dennoch geht die Formel 1 weiterhin davon aus, ausreichend Zeit zu haben, um über die zweite Saisonhälfte des Kalenders 2026 zu entscheiden.

Formel-1-Boss: Entscheidung erst im September?

Formel-1-Boss Stefano Domenicali hat dafür eine Frist bis Mitte September gesetzt. "Es ist die Pflicht eines guten Organisators oder Promoters, sicherzustellen, dass entsprechende Pläne vorhanden sind", sagte Domenicali schon Anfang Juli gegenüber Sky.

"Was das Jahresende betrifft, sind diese für uns vorhanden. Die Entscheidung muss bis Mitte September getroffen werden." Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten dürfte allerdings auch in den kommenden Wochen weiterhin für erhebliche Unsicherheit sorgen.

Der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran hatte bereits verhindert, dass die Königsklasse ihre ursprünglich geplanten Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien zum Saisonauftakt austragen konnte. Ein Waffenstillstand im vergangenen Monat hatte zunächst Hoffnung auf eine Rückkehr zu stabileren Verhältnissen geweckt.

Die Verantwortlichen standen zwischenzeitlich kurz davor, den Bahrain-Grand-Prix in der einwöchigen Pause zwischen den Rennen in Baku und Singapur am ersten Oktober-Wochenende nachzuholen. Doch nachdem die Spannungen in der Region zuletzt wieder deutlich zugenommen haben und eine weitere Eskalation nicht ausgeschlossen werden kann, dürfte der Bahrain-Plan wohl bald endgültig verworfen werden.