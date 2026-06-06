Nach Bearman-Crash: Antonelli Schnellster im Monaco-Training

Kimi Antonelli hat sich im dritten Freien Training zum Grand Prix von Monaco die Bestzeit gesichert. Nachdem Ferrari den Freitag im Fürstentum dominiert hatte, verbesserte sich das bisher in der WM tonangebende Mercedes-Team rechtzeitig zur letzten Session vor dem vielleicht wichtigsten Qualifying der Formel-1-Saison 2026.

Wegen einer roten Flagge musste das Abschlusstraining ausgerechnet in der heißen Phase, den letzten 15 von 60 Minuten, unterbrochen werden. Vier Minuten vor Ende wurde dann nochmal freigegeben, für einen letzten Zeitenjagd-Showdown. Doch keiner der Spitzenfahrer schaffte da noch eine Verbesserung.

Also blieb Antonelli mit einer Zeit von 1:12.720 Minuten auf Platz 1, gefolgt von Lokalmatador Charles Leclerc. Der Ferrari-Pilot war mit seinem Auto aber offenbar nicht so zufrieden wie noch am Vortag: "Diese Bremsen sind schrecklich, schrecklich", meckerte er auf seinem letzten Run.

Der Onboard-Vergleich von Antonelli und Leclerc auf Sky zeigte nach dem Training subtile Unterschiede in der Linienwahl. Am auffälligsten: Besonders in Massenet fuhr Antonelli eine sichtbar engere Linie, und auch am Tunnelausgang/Hafenschikane war der Youngster aggressiver unterwegs.

Lewis Hamilton, Schnellster des zweiten Freien Trainings, wurde mit 0,331 Sekunden Rückstand Dritter, gefolgt von - bereits mit Respektabstand - George Russell (+0,763). Russell hatte allerdings seinen Versuch mit frischen Reifen wegen der roten Flagge abbrechen müssen, was seine Performance verwässert.

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Was war eigentlich der Grund für die rote Flagge?

15 Minuten vor Ende des Trainings kam es zum ersten großen Crash des Samstags. Oliver Bearman (Haas) hatte bei der Anfahrt zu Massenet gerade Russell auf der staubigen Außenlinie überholt, verlor abrupt Grip und schlug in die Leitplanken ein. Ein für die Passage fast klassischer Unfallhergang.

Bearman gab aber nicht nur der Linienwahl die Schuld: "Sorry, Jungs. Es ist das verdammte Aufsitzen", beklagte er in seiner ersten Reaktion am Boxenfunk. Er schlug sich dabei den Heckflügel ab und konnte nicht weiterfahren, zog sich aber immerhin keine Verletzung zu und konnte aus eigener Kraft aussteigen.

Die Unterbrechung dauerte elf Minuten.

Gab es sonst Überraschungen?

Max Verstappen (Red Bull) belegte mit 0,942 Sekunden Rückstand auf Antonelli Rang 5, gefolgt von einem engen Mittelfeld mit Oscar Piastri (McLaren/+0,978), Gabriel Bortoleto (Audi), Isack Hadjar (Red Bull), Lando Norris (McLaren) und Nico Hülkenberg (Audi/+1,330).

Zu einer interessanten Szene kam es ganz am Ende, als sich zunächst Norris beschwerte, Hamilton habe ihn aufgehalten, und zwar "mit Absicht". Hamilton hingegen erklärte am Boxenfunk, Norris habe zu spät gebremst und es dann so aussehen lassen, als sei die "Blockade" Hamiltons Schuld gewesen.

Wie geht's jetzt weiter?

Am Samstag um 16:00 Uhr steht in Monaco das vielleicht wichtigste Qualifying der gesamten Formel-1-Saison 2026 bevor. Denn auf keiner anderen Grand-Prix-Strecke der Welt ist das Überholen so schwierig, weshalb eine gute Startposition schon als halbe Miete für ein gutes Ergebnis gilt.

In eine ausführliche Analyse geht's dann am Samstagabend um 22 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Unter der Regie von Host Kevin Scheuren werden der Monaco-Samstag und die wichtigsten Themen des Tages beleuchtet und kommentiert.

Das Rennen am Sonntag startet um 15 Uhr. Der Formel1.de-Livestream ist auch für Sonntag auf 22 Uhr angesetzt (Änderungen vorbehalten).