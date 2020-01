Nach Brasilien-Crash: Vettel & Leclerc haben Binotto gemeinsam angerufen

Schlechte Stimmung bei Ferrari? Von wegen, meint Teamchef Mattia Binotto. Nach einigen Vorkommnissen in der abgelaufenen Formel-1-Saison gab es nicht wenige, die gewisse Spannungen zwischen Charles Leclerc und Sebastian Vettel sahen - vor allem nach der Kollision in Brasilien. Doch das, so Binotto, entspricht nicht der Wahrheit.

"Ich bin sehr glücklich darüber, wie der Teamgeist gewachsen ist", betont er im 'Ferrari-Magazin'. "Wir sind sehr vereint und kompakt - inklusive der Fahrer, auch wenn einige Leute etwas anderes sagen", so der Italiener.

Als Beispiel führt er ausgerechnet die Auswirkungen nach dem Brasilien-Crash auf: "Am Dienstag nach dem Vorfall klingelte mein Telefon und auf dem Display habe ich die Namen von Seb und Charles gesehen - gemeinsam", erzählt er. "Sie waren miteinander in Kontakt, haben die Lage geklärt und mich dann gemeinsam angerufen."

Für den Teamchef sei das nicht einfach nur eine Geste gewesen. "Es hat einen beeindruckenden gemeinsamen Spirit gezeigt", lobt er.

Für ihn hat die Brasilien-Episode im Nachhinein auch etwas Gutes: "Das wird uns dabei helfen, uns nächstes Jahr besser zu verstehen."

Mit Bildmaterial von LAT.