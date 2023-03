Nach Bremsduellen in Dschidda: FIA verlegt DRS-Messpunkt

Audio-Player laden

Die FIA hat den Messpunkt für die dritte DRS-Zone auf der Formel-1-Rennstrecke in Dschidda hinter die letzte Kurve verlegt. So sollen gefährliche Manöver beim Grand Prix von Saudi-Arabien an diesem Wochenende vermieden werden.

Bisher lag der von der FIA festgelegte Messpunkt, an dem der Abstand zwischen zwei hintereinander fahrenden Auto ermittelt wird, vor der letzten Haarnadelkurve.

Einige Fahrer vermieden es, als Erster durch den Messpunkt zu fahren, um auf der folgenden Hauptgeraden selbst in den Genuss von DRS zu kommen. Das führte dazu, dass sie unkontrolliert bremsten, um das Überholen des anderen zu erzwingen.

Diese Taktik war beim ersten Rennen des Jahres 2021 zu sehen, als Max Verstappen und Lewis Hamilton um die Führung kämpften. Verstappen verlangsamte das Tempo, um Hamilton absichtlich vorbeizulassen, damit er dann auf Start-und-Ziel vom DRS profitieren und seinen Rivalen wieder überholen konnte.

Ähnliche Spielchen gab es im vergangenen Jahr zwischen Verstappen und Charles Leclerc im Ferrari. Daraufhin schlug Red-Bull-Teamchef Christian Horner vor, den Messpunkt zu verlegen, um derartige "Katz-und-Maus-Spiele" zu vermeiden.

DRS-Messpunkt liegt 170 Meter weiter hinten

Die FIA hat nun reagiert und den dritten Messpunkt von der Bremszone in Kurve 27 auf die Hauptgerade verlegt. Laut den Veranstaltungshinweisen befindet er sich nun 170 Meter hinter der Haarnadelkurve, sodass die Fahrer nicht mehr dazu verleitet werden, vor der letzten Kurve unkontrolliert zu bremsen.

Der Dachverband hatte Anfang des Jahres angekündigt, dass er die DRS-Zonen auf fünf Rennstrecken ändern würde, um das Überholen entweder zu erleichtern oder es auf Strecken, auf denen es als zu trivial angesehen wurde, zu einer größeren Herausforderung zu machen. Beim Saisonauftakt in Bahrain wurde die erste DRS-Zone verkürzt, weitere Änderungen folgten in Melbourne, Baku und Miami.

Modifikationen für mehr Sicht und Sicherheit

Außerdem wurde der Straßenkurs in Dschidda bereits das zweite Jahr in Folge modifiziert, um die Sicht zu verbessern. In den Kurven 14 und 20, zwei der schnellsten blinden Kurven der Strecke, wurden mehrere Barrieren zurückversetzt, um bessere Sichtverhältnisse und größere Auslaufzonen zu schaffen.

Weitere Sicherheitsbedenken betrafen die Highspeed-Natur der Strecke. Um sie zu entschärfen, wurde die schnelle Links-Rechts-Sequenz in den Kurven 22 und 23 mit einem abgeschrägten Randstein versehen, der das Tempo um 50 km/h reduzieren soll.

Auch in verschiedenen anderen Kurven wurden zusätzliche abgeschrägte Randsteine und Rüttelstreifen angebracht. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 252 km/h gehörte Dschidda bisher zu den anspruchsvollsten und schnellsten Strecken.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.