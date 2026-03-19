Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Nach China-Erfolg: Pierre Gasly sieht das "Potenzial, um ganz vorne mitzufahren"

Formel 1
Shanghai
Nach China-Erfolg: Pierre Gasly sieht das "Potenzial, um ganz vorne mitzufahren"

MotoGP-Comeback in Brasilien: Die Strecke in Goiania im Check

MotoGP
Goiania
MotoGP-Comeback in Brasilien: Die Strecke in Goiania im Check

Mercedes-AMG präsentiert Designs: Auer fährt in der DTM 2026 im "Schuhkarton"

DTM
Mercedes-AMG präsentiert Designs: Auer fährt in der DTM 2026 im "Schuhkarton"

Formel-1-Einstieg von BYD? Warum die Chinesen kein eigenes Team brauchen

Formel 1
Formel-1-Einstieg von BYD? Warum die Chinesen kein eigenes Team brauchen

MotoGP in Brasilien: Sie gewannen Premierenrennen auf neuen Strecken

MotoGP
Goiania
MotoGP in Brasilien: Sie gewannen Premierenrennen auf neuen Strecken

Oscar Piastri: Hoffentlich kann McLaren die Lücke in Japan schließen

Formel 1
Shanghai
Oscar Piastri: Hoffentlich kann McLaren die Lücke in Japan schließen

Peter Bonnington verrät den Unterschied zwischen Hamilton und Antonelli

Formel 1
Melbourne
Peter Bonnington verrät den Unterschied zwischen Hamilton und Antonelli

Ralf Schumacher: Darum ist Lewis Hamilton plötzlich wieder schnell

Formel 1
Ralf Schumacher: Darum ist Lewis Hamilton plötzlich wieder schnell
Reaktion
Formel 1 Shanghai

Nach China-Erfolg: Pierre Gasly sieht das "Potenzial, um ganz vorne mitzufahren"

Alpine war in China als viertschnellstes Team im Qualifying die Überraschung: Pierre Gasly ist begeistert und sieht nun sogar "das Potenzial, um ganz vorne mitzufahren"

Sönke Brederlow Oleg Karpow
Veröffentlicht:
Nach China-Erfolg: Pierre Gasly sieht das "Potenzial, um ganz vorne mitzufahren"

Pierre Gasly hat in China einen starken Eindruck hinterlassen

Foto: LAT Images

Nach der Enttäuschung in Australien, als sich Pierre Gasly mit einem WM-Punkt gerade noch "Schadensbegrenzung" betrieb, präsentierte sich Alpine beim Großen Preis von China umso stärker: Gasly erreichte den sechsten Platz, während Teamkollege Franco Colapinto nach einer Kollision immerhin den zehnten Rang belegte.

Erstaunlich: Im Qualifying ließ Gasly sogar die beiden Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Isack Hadjar hinter sich und musste sich lediglich Mercedes, Ferrari und McLaren geschlagen geben. "Es ist definitiv ermutigend für das gesamte Team zu sehen, dass wir in manchen Trainingssitzungen die Viertschnellsten sind", sagt der Franzose.

"Natürlich ist der Abstand zu den Verfolgern sehr gering, und wenn man sich [am Samstag] die drei Zehntel Rückstand auf den McLaren anschaut ... sie sind nicht meilenweit voraus", ergänzt der Alpine-Pilot mit Blick auf das Qualifying-Ergebnis.

"Wir müssen uns also einfach auf unser eigenes Fahrkönnen konzentrieren und weiterhin gute Leistungen bringen, und hoffentlich können wir uns langsam dem Feld vor uns anschließen." Die starke Performance in China kam aber selbst für Alpine überraschend.

"Haben das Potenzial, ganz vorne mitzufahren"

"Ich will ehrlich sein, etwas besser", gibt Gasly zu, dass man nicht erwartet hatte, derart konkurrenzfähig zu sein. "Wenn ich mir den Red Bull ansehe, bin ich etwas verwirrt über deren Tempo. Als sie in Melbourne in der zweiten Reihe standen, haben sie den McLaren quasi dominiert."

" data-widget="video">

Zur Erinnerung: Max Verstappen war im Qualifying am Samstag über eine Sekunde langsamer als Polesetter Kimi Antonelli im Mercedes und sogar 0,14 Sekunden langsamer als Gasly. "Wir glauben, dass wir noch nicht ganz so weit sind", räumt der Franzose allerdings ein, dass der siebte Startplatz täuscht.

"Ich denke, sie haben dieses Wochenende einfach etwas nachgelassen, wir haben einen Schritt nach vorn gemacht", ergänzt der Alpine-Pilot mit Blick auf Red Bull. "Insgesamt bin ich recht zufrieden mit dem, was ich dieses Wochenende gesehen habe. Wir haben das Potenzial, ganz vorne mitzufahren."

"Aber noch einmal: In dieser Saison geht es sehr schnell voran, und es ist wichtig, dass wir ebenfalls schnell sind und schneller als die anderen, um sicherzustellen, dass wir für den Rest des Jahres im richtigen Zug bleiben", mahnt Gasly vor zu schneller Zufriedenheit.

Pierre Gasly gibt zu: "Gibt noch viele Kleinigkeiten"

Doch vor allem die Startphase beim Großen Preis von China machte Hoffnung: Gasly lag souverän auf dem fünften Platz, als das Rennen nach dem Ausfall von Lance Stroll im Aston Martin durch das Safety-Car neutralisiert wurde - die Konkurrenz aufschließen konnte.

Nach dem Restart verlor der Alpine-Pilot seine Position an Haas-Pilot Oliver Bearman, weil "mir aus irgendeinem Grund die Leistung oder der Boost fehlte", berichtet Gasly. So blieb nur der sechste Rang. "Tief in mir ärgert sich der ehrgeizige Pierre ein wenig darüber, dass ich den fünften Platz verpasst habe."

Das sei allerdings Jammern auf hohem Niveau. "Wenn ich sehe, wo wir 2025 standen und wo wir jetzt stehen, spielen wir in einer ganz anderen Liga, deshalb bin ich sehr zufrieden", sagt der 30-Jährige. "Wir haben im Qualifying gute Arbeit geleistet, ein paar Zehntel schneller als der McLaren."

"Im ersten Stint habe ich im Vergleich zum Ferrari nicht viel an Boden verloren. Es gibt noch viele Kleinigkeiten, die wir optimieren und verbessern müssen, aber das sind keine unüberwindbaren Hürden. Deshalb bin ich ziemlich zuversichtlich. China war etwas Besonderes."

Alpine will "Führenden dicht auf den Fersen sein"

"Hoffentlich wird die Leistung in den kommenden Rennen ähnlich sein wie hier", meint Gasly, der überzeugt ist, dass seine Leistung beim Auftakt in Australien nicht repräsentativ war: "Wenn wir jetzt nach Melbourne zurückkehren würden, wäre ich in Q3."

"Wir haben einige Einschränkungen mit dem Auto, an denen wir arbeiten, und ich denke, dass wir an diesem Wochenende definitiv einen Schritt nach vorne gemacht haben, nicht mit Teilen, sondern aus irgendeinem Grund mit kleinen Anpassungen, die wir am Auto vorgenommen haben."

"Wir sehen, dass wir Leistung haben, und wir wissen, dass wir mit dem aktuellen Paket in einigen Bereichen noch viel Leistung herausholen können", sagt der Alpine-Pilot, der in der Fahrerwertung auf dem siebten Platz liegt, zuversichtlich für die kommenden Rennen.

"Das Ziel ist es, hoffentlich einen kleinen Vorsprung auf die Verfolger herauszufahren und den Führenden dicht auf den Fersen zu sein, um im Kampf um den Sieg mitmischen zu können. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass die Jungs hart arbeiten und noch mehr Potenzial haben. Allein das ist schon Grund genug, mich zu begeistern."

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Formel-1-Einstieg von BYD? Warum die Chinesen kein eigenes Team brauchen
Mehr von
Sönke Brederlow

Mercedes-AMG präsentiert Designs: Auer fährt in der DTM 2026 im "Schuhkarton"

DTM
DTM
Mercedes-AMG präsentiert Designs: Auer fährt in der DTM 2026 im "Schuhkarton"

Oscar Piastri: Hoffentlich kann McLaren die Lücke in Japan schließen

Formel 1
Formel 1
Shanghai
Oscar Piastri: Hoffentlich kann McLaren die Lücke in Japan schließen

Peter Bonnington verrät den Unterschied zwischen Hamilton und Antonelli

Formel 1
Formel 1
Melbourne
Peter Bonnington verrät den Unterschied zwischen Hamilton und Antonelli
Mehr von
Pierre Gasly

Alpine mit doppelter Punkteausbeute: Gasly von P6 "ein bisschen genervt"

Formel 1
Formel 1
Shanghai
Alpine mit doppelter Punkteausbeute: Gasly von P6 "ein bisschen genervt"

Pierre Gasly lässt in Shanghai aufhorchen: Bestätigt Doppel-P7 Alpine-Aufwind?

Formel 1
Formel 1
Shanghai
Pierre Gasly lässt in Shanghai aufhorchen: Bestätigt Doppel-P7 Alpine-Aufwind?

Alpine erkämpft einen WM-Punkt und spricht von "Schadensbegrenzung"

Formel 1
Formel 1
Melbourne
Alpine erkämpft einen WM-Punkt und spricht von "Schadensbegrenzung"
Mehr von
Alpine

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Flavio Briatore bestätigt: Mercedes will sich bei Alpine einkaufen

Formel 1
Formel 1
Flavio Briatore bestätigt: Mercedes will sich bei Alpine einkaufen

Alpine-Anteile heiß begehrt: Mischt jetzt auch Mercedes-Boss Wolff mit?

Formel 1
Formel 1
Alpine-Anteile heiß begehrt: Mischt jetzt auch Mercedes-Boss Wolff mit?

Aktuelle News

Nach China-Erfolg: Pierre Gasly sieht das "Potenzial, um ganz vorne mitzufahren"

Formel 1
Shanghai
Nach China-Erfolg: Pierre Gasly sieht das "Potenzial, um ganz vorne mitzufahren"

MotoGP-Comeback in Brasilien: Die Strecke in Goiania im Check

MotoGP
Goiania
MotoGP-Comeback in Brasilien: Die Strecke in Goiania im Check

Mercedes-AMG präsentiert Designs: Auer fährt in der DTM 2026 im "Schuhkarton"

DTM
Mercedes-AMG präsentiert Designs: Auer fährt in der DTM 2026 im "Schuhkarton"

Formel-1-Einstieg von BYD? Warum die Chinesen kein eigenes Team brauchen

Formel 1
Formel-1-Einstieg von BYD? Warum die Chinesen kein eigenes Team brauchen