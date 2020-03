Nach Corona-Quarantäne: McLaren-Mitarbeiter zurück aus Australien

McLaren hat bestätigt, dass alle Teammitglieder, die wegen Verdachts auf eine Infektion mit dem Coronavirus in Australien geblieben waren, mittlerweile sicher in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Nachdem ein McLaren-Mitarbeiter im Rahmen des Großen Preises von Australien positiv auf das Virus getestet worden war, wurden weitere 14 Teammitglieder für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt.

Weitere Mitarbeiter, darunter Renndirektor Andrea Stella, waren zusätzlich in Melbourne geblieben, um die betroffenen Kollegen, die ihre Hotelzimmer nicht verlassen durften, zu unterstützen. Nachdem die zweiwöchige Quarantäne endete und bei keinem der Mitarbeiter das Virus nachgewiesen wurde, konnten in dieser Woche alle nach Großbritannien zurückkehren.

In einem Statement von McLaren heißt es: "Wir freuen uns, dass wir bestätigen können, dass am gestrigen Abend alle Mitglieder, die in Melbourne unter Quarantäne standen, und auch das Management, das bei ihnen geblieben war, sicher nach Hause zurückgekehrt sind." Nach dem ersten positiven Test hätte sich McLaren vom Großen Preis von Australien zurückgezogen.

