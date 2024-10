Nach Deadpool kommt Indiana Jones: Sonderlackierung für Alpine in Austin

Jäger der verlorenen Punkte: Das Formel-1-Team Alpine hat vor dem Großen Preis der USA eine neue Speziallackierung veröffentlicht, mit der man am kommenden Wochenende beim Rennen in Austin unterwegs sein wird. Dabei geht es um die Rückkehr des legendären Abenteurers Indiana Jones in einem neuen Videospiel.

Es geht um das Videospiel "Indiana Jones und der Große Kreis", das am 9. Dezember für PC und Xbox erscheinen soll und im Frühjahr 2025 auch seinen Weg auf die PlayStation 5 finden wird.

Über seinen Partner Xbox bewirbt der französische Rennstall das Spiel nun mit einer Sonderlackierung, die in "Sonnenuntergangs-Orange" gehalten wird und vom Logo des Franchise inspiriert sein soll.

"Die Zusammenarbeit mit dem Xbox-Team, um die unglaubliche Lackierung von 'Indiana Jones und der Große Kreis' für den Grand Prix der Vereinigten Staaten zum Leben zu erwecken, war fantastisch", sagt Alpine-Teamchef Oliver Oakes. "Der neue Look wird sich in der Kulisse von Austin an diesem Wochenende sehr gut machen."

Die Lackierung des Autos soll zudem eine alte Schatzkarte inklusive roter Reiserouten zeigen, wie sie auch in der ikonischen Filmreihe zu sehen ist, und natürlich auch den Titel des Spieles abbilden.

Passend dazu werden die Rennanzüge von Pierre Gasly und Esteban Ocon eine Weltkarte mit goldener Schrift beinhalten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Alpine in dieser Saison eine filmbezogene Sonderlackierung an den Start bringt. Schon beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps war der Rennstall im Design von "Deadpool & Wolverine" unterwegs.

Sportlich konnte Alpine bislang in dieser Saison allerdings nicht auf sich aufmerksam machen: Sechs Rennen vor Saisonende liegt das Team mit 13 Punkten nur auf dem neunten und vorletzten Rang der Konstrukteursmeisterschaft.

Neben Alpine gehen auch McLaren und Haas in Austin jeweils mit einer Speziallackierung an den Start.