Nach Debütsieg: Nico Rosberg sendet emotionale Botschaft an Kimi Antonelli

Mercedes-Youngster Kimi Antonelli hat beim Großen Preis von China seinen ersten Formel-1-Sieg gefeiert und daraufhin eine Welle an Glückwünschen erhalten. Auch Ex-Mercedes-Pilot und Weltmeister Nico Rosberg schickte dem 19-jährigen Italiener nach seinem Debüterfolg eine emotionale Botschaft.

"Herzlichen Glückwunsch, es ist wirklich großartig, das zu verfolgen", schrieb Rosberg, der seinen ersten Formel-1-Sieg ebenfalls beim Großen Preis von China feierte, an Antonelli. "Wir kennen uns schon seit so vielen Jahren. Es ist unglaublich, deine Karriereentwicklung zu sehen und jetzt diesen Sieg in der Formel 1 zu erreichen."

"Ich war wirklich emotional, als ich das gesehen habe, und du hast es so sehr verdient. Einfach fantastisch - ich wünsche dir alles Gute, auch für das nächste Rennen. Du hast ein großartiges Auto, und du befindest dich jetzt in einer hervorragenden Situation."

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"Ich erinnere mich noch gut daran aus meiner eigenen Zeit", ergänzt der Deutsche, der von 2010 bis 2016 für Mercedes in der Formel 1 fuhr und sich nach seinem WM-Erfolg direkt aus der Königsklasse zurückzog. "Es gibt einige Parallelen: Ich habe mein erstes Rennen auch in China gewonnen."

Antonelli: Einer von nur sieben Mercedes-Siegern

"Wir gehören jetzt beide zu nur sieben Formel-1-Rennsiegern mit Mercedes. Das ist etwas ganz Besonderes", betont der Weltmeister von 2016. Neben Rosberg und Antonelli zählen auch Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, George Russell sowie Juan Manuel Fangio und Stirling Moss zu den einzigen Siegern.

Zwar war Mercedes lange Zeit in der Formel 1 vertreten, allerdings nur in den Jahren 1954 und 1955 sowie seit 2010 als offizielles Werksteam. Deshalb zählen etwa die Siege von David Coulthard oder Mika Häkkinen nicht in die offizielle Mercedes-Statistik.

Antonelli und Rosberg verbindet aber nicht nur die gemeinsame Ehre, ein Formel-1-Rennen für die Silberpfeile gewonnen zu haben: Der Italiener war im Kartsport bereits ein Teil der Rosberg Racing Academy und gewann unter anderem den South Garda Winter Cup, die WSK Super Master Series, die WSK Euro Series, den WSK Open Cup sowie den WSK Final Cup.

"Ich werde weiterhin für dich die Daumen drücken - alles Gute für dich, das Team und natürlich auch für George Russell", hält Rosberg wohl auch deshalb weiterhin zu seinem ehemaligen Schützling. "Es wird eine unglaublich spannende Saison, und ich hoffe, dich sehr bald zu sehen."