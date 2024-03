Nach doppeltem Boxenstopp-Fiasko: Sauber sucht nach einer Lösung

Nachdem beide Fahrer in den ersten zwei Rennen der Formel-1-Saison 2024 durch Boxenstopp-Probleme zurückgeworfen wurden, arbeitet das Sauber-Team an einer Lösung. Erst verlor Valtteri Bottas in Bahrain beim zweiten Stopp wegen eines Problems mit der Radmutter vorne links fast 50 Sekunden.

Dann erwischte es Teamkollege Guanyu Zhou in Saudi-Arabien, wo er am vergangenen Wochenende durch ein ähnliches Problem rund 25 Sekunden einbüßte.

Der Chinese war einer von nur vier Fahrern, die nicht gestoppt hatten, als das Safety-Car kam. Und obwohl er mit einigen Kühlungsproblemen zu kämpfen hatte, war er auf dem besten Weg, als Elfter ins Ziel zu kommen, da er wie Nico Hülkenberg auch davon profitierte, dass Kevin Magnussen die Verfolgergruppe aufhielt.

Am Ende reichte es für die Sauber-Piloten nur für die letzten beiden Plätze. Bottas wurde 17., Zhou landete auf dem 18. und letzten Rang. Teamsprecher Alessandro Alunni Bravi bestätigt, dass das Team daran arbeitet, das Boxenstopp-Problem zu lösen.

Alunni Bravi: Es liegt nicht an der Crew!

"Zunächst einmal ist es für mich sehr wichtig zu sagen, dass es nicht der Fehler unserer Mechaniker oder der Crew war. Sie machen einen wirklich guten Job", betont der Italiener, angesprochen auf das wiederholte Fiasko beim Reifenwechsel.

"Wir wissen, dass wir ein Problem haben, ein Problem, das in Bahrain am Auto von Valtteri und dieses Mal am Auto von Zhou aufgetreten ist. Wir haben es untersucht und arbeiten daran, dieses Problem so schnell wie möglich zu beheben. Und wir überarbeiten die Teile, um es bei den nächsten Rennen nicht mehr zu haben."

Um in diesem Jahr schnellere Stopps zu erreichen, hatte das Team Änderungen vorgenommen, die nun überprüft werden. "Wir haben eine neue Ausrüstung, ein neues Design aller Teile", verrät Alunni Bravi. "Natürlich gibt da Dinge zu verbessern."

"Wir arbeiten in allen Bereichen mit einem 360-Grad-Ansatz, um einen konstanten und schnellen Boxenstopp zu absolvieren, aber auch um keine Probleme zu haben."

Sauber: Auto hat Potenzial für Punkteränge

"Für uns ist das jetzt entscheidend, denn wir hatten dieses Problem in den letzten beiden Rennen. Wir können es uns aber nicht leisten, während des Rennens solche Probleme zu haben, denn das Potenzial des Autos ist da, um in die Punkte zu fahren."

Alunni Bravi weiß: "Natürlich haben wir diese Chance sowohl in Bahrain als auch in Jeddah deswegen verspielt. Aber wird haben das Problem untersucht und arbeiten daran."

Darauf liegt vor dem nächsten Rennen in Australien der Fokus. Das betont auch Xevi Pujolar, Rennleiter des Sauber-Teams. "Ich denke, es ist klar, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein wollen", sagt er. "Und wir müssen für Melbourne noch einige Änderungen vornehmen. Denn wir sind zu anfällig, würde ich sagen."

"Mit der Crew und den Mechanikern ist alles in Ordnung, sie machen einen vernünftigen Job. Aber wir hatten wieder ein Problem. Deshalb müssen wir das jetzt untersuchen und für das nächste Rennen eine Lösung zu finden, um robuster zu sein."

