Nach Drohungen gegen Latifi: Hamilton fordert Druck auf Facebook & Co.

Weil Nicholas Latifi mit einem späten Crash in Abu Dhabi jene Safety-Car-Phase auslöste, an deren Ende Max Verstappen seinem WM-Rivalen Lewis Hamilton den Formel-1-Titel doch noch streitig machen konnte, wurde der Williams-Pilot im Internet wüst beschimpft und erhielt sogar Morddrohungen.

Als Latifi damit an die Öffentlichkeit ging, erfuhr er eine Welle der Solidarität. Doch Hamilton mahnt, dass längst noch nicht genug gegen Hass im Netz unternommen wird.

"Letztendlich glaube ich nicht, dass es eine große Veränderung oder einen Wandel gegeben hat, oder dass diese sozialen Plattformen genug getan haben. "Wir müssen immer noch Druck ausüben, damit sie Änderungen vornehmen", sagt der Brite, angesprochen auf die Anfeindungen gegenüber Latifi in den sozialen Medien.

"Psychische Gesundheit ist eine reale Sache, und durch diese sozialen Plattformen erleben Menschen Missbrauch. Das hat niemand verdient und das sollte niemals toleriert werden. Und sie sind in der Lage, diese Dinge zu ändern und Änderungen vorzunehmen. Aber sie scheinen es nicht schnell genug zu tun."

Hamilton selbst kennt Hass im Netz nur allzu gut

Deshalb müsse weiterhin Druck ausgeübt werden, appelliert der siebenfache Formel-1-Champion und verrät: "Ich habe mit Nicholas Kontakt aufgenommen - er hat meine volle Unterstützung. Und ich weiß, wie schwierig es in solchen Situationen sein kann."

"Es ist wichtig für ihn zu wissen, dass er die Unterstützung der Menschen um ihn herum hat. Auf der anderen Seite sieht man, wie viel Leidenschaft in diesem Sport steckt - das ist es, was diesen Sport so großartig macht. Aber wir müssen sie in eine positive Richtung lenken, nicht in eine negative", betont Hamilton.

Zuspruch bekommt er von Teamkollege George Russell: "Ich stimme ihm absolut zu. Ich denke, es muss mehr für Sportler und Menschen im Rampenlicht getan werden."

"Die Menschen hinter dem Computer, hinter der Tastatur denken, dass sie das Recht haben, jemandem, der da draußen ist und versucht, Karriere zu machen, zu sagen, was sie wollen. Dabei wird fast vergessen, dass jeder Mensch ein Mensch ist."

"Ich weiß aus erster Hand, wie schwierig dieses spezielle Williams-Auto zu fahren war. Er hat das, was ihm widerfahren ist, überhaupt nicht verdient. Es muss also definitiv mehr getan werden", nimmt der Brite seinen ehemaligen Teamkollegen in Schutz.

Latifi war mit mehr Sicherheitsleuten unterwegs

Latifi selbst räumte jüngst ein, im Zuge der Morddrohungen nach Abu Dhabi Sicherheitspersonal eingestellt zu haben. "Für manche Leute klingt es albern, aber letztendlich weiß man nicht, wie ernst es die Leute meinen", sagt der 26-Jährige.

"Alles, was es braucht, ist ein betrunkener Fan an einem Flughafen, oder du triffst jemanden, der einen schlechten Tag hat - betrunken oder unter dem Einfluss von irgendetwas - und diese wirklich extremen Meinungen hat. Alles, was es braucht, ist diese eine Person unter einer Million." Deshalb ging er auf Nummer sicher.

"Nach ein paar Tagen war ich nach dem Rennen wieder in London, und ich hatte einige Sicherheitsleute dabei, als ich bestimmte Dinge unternahm. Ich war mit meiner Freundin im Winter Wonderland, weil wir es nicht mehr geschafft haben, das vor dem letzten Rennblock zu schaffen, und ich hatte einige Sicherheitsleute bei mir."

Der Williams-Pilot bestätigte auch, dass Hamilton ihn ein paar Tage nach Abu Dhabi eine Nachricht geschickt habe und deutete er an, dass diese den "Unterstützungsbotschaften, die ich auch von anderen Teammitgliedern bei Mercedes erhalten habe", gehörte.

Überhaupt sei das Ausmaß an Unterstützung von Fahrern und Teams aus verschiedenen Disziplinen "wirklich schön und ermutigend" gewesen. Für sein öffentliches Statement, in dem er den Online-Missbrauch öffentlich machte und anprangerte, habe er nur Zustimmung erhalten, erzählt Latifi und macht deutlich, dass es bei dem, was ihm passiert ist, leider längst nicht mehr um einen Einzelfall handelt.

"Dies war nicht der einzige Fall einer solchen Situation mit Online-Missbrauch. Schaut man sich außerhalb des Motorsports um, war der nächste Fall wahrscheinlich die Europameisterschaft mit den drei englischen Spielern, die den Elfmeter verschossen haben, und all die Rückschläge, die sie danach zu erleiden hatten."

Negativität in sozialen Medien muss aufhören

"Das ist leider ein Problem, das wir in unserer Welt mit den sozialen Medien haben. Soziale Medien bringen viel Gutes mit sich, sie geben den Menschen Zugang zu Dingen, mit denen sie sich normalerweise nicht beschäftigen könnten", weiß Latifi.

"Aber gleichzeitig kann es auch zu diesen negativen Begleiterscheinungen kommen. Es wäre einfach schön, wenn wir mehr Möglichkeiten finden würden, das besser zu machen."

Dabei eine aktive Rolle einzunehmen, betrachtet Hamilton als seine Pflicht: "Ich denke, dass mir diese unglaubliche Möglichkeit gegeben wurde, das zu tun, was ich tue, und etwas Großes zu leisten. Aber ich wollte nie nur als Fahrer definiert werden. Denn es gibt so viele andere Elemente, die mich ausmachen."

"Letztendlich bin ich jemand, der sich Gedanken macht und versucht, die Plattform zu nutzen, um Ideale und Wahrnehmungen zu verändern und Druck auf die Systeme auszuüben, damit sie sich in die richtige Richtung bewegen, um integrativer zu werden."

Das fängt bei seinem eigenen Team an: "Wir haben gerade unser Auto auf den Markt gebracht. Es ist wahrscheinlich die vielfältigste Gruppe von Menschen, die man je bei einer Präsentation gesehen hat. (...) Und die großartige Arbeit, die wir mit Ignite und Mission 44 leisten, ist etwas, auf das ich wirklich stolz bin."

"Das ist alles schön und gut, aber diese Einrichtungen müssen wirklich Veränderungen bewirken, und daran arbeiten wir, um sicherzustellen, dass wir das langfristig sehen. Das ist es, wofür man sich hoffentlich an mich erinnern wird, dass es tatsächlich ernsthafte Veränderungen gibt, damit unser Sport auch für diejenigen aus einkommensschwächeren Familien und Minderheiten zugänglicher wird."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.