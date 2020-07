Nach elf Runden in Spielberg: Max Verstappen ausgeschieden!

Das Rennen von Max Verstappen dauerte gerade mal elf Runden. Dann stellte der Red-Bull-Fahrer seinen RB16 vor der Garage seines Teams ab und stieg aus - nachdem er in der Anfangsphase des Österreich-Grand-Prix 2020 in Spielberg hier im Liveticker verfolgen! die zweite Position hinter Spitzenreiter Valtteri Bottas gehalten hatte.

Was war passiert? In Runde elf schaltete Verstappen vor Kurve 1 normal herunter, dabei schien ein technischer Fehler aufzutreten. Nach Kurve 1 kam der Red Bull nicht mehr in Fahrt und rollte nur noch sehr langsam um den Kurs, sodass Verstappen alsbald auf Position 20 notiert wurde, an letzter Stelle im Feld.

Verstappen schaffte es zurück an die Box, wo sein Team zunächst die Medium-Reifen gegen die Hard-Reifen tauschte, den Fehler aber nicht beheben konnte. So blieb Verstappen nur die Aufgabe im ersten Formel-1-Saisonrennen.

"Sehr frustrierend", sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner kurz darauf bei 'Sky'. "Es sieht nach einem elektrischen Problem aus. Genau wissen wir es noch nicht. Wir müssen es erst noch untersuchen."

