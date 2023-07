Nach Fanabstimmung: Williams stellt Gulf-Speziallackierung vor

Im Mai rief das Formel-1-Team von Williams seine Fans auf, über vier Designvarianten für eine geplante Sonderlackierung des FW45 abzustimmen. Nun steht der Sieger fest. Das Design "Bolder Than Bold" hat das Rennen gemacht.

Die Variante gewann im Fanvoting gegen die drei anderen Lackierungen "Contemporary", "Visionary" und "Heritage". Alle setzten den Williams in den blau-orangenen Farben von Sponsor Gulf jeweils etwas anders in Szene. Das Formel-1-Team und der Erdölkonzern arbeiten seit diesem Jahr zusammen.

Bereits bei Verkündung der Partnerschaft zeigte sich Gulf für eine komplette Neulackierung des FW45 im Laufe dieser Saison offen. In der Folge schickte Williams die besagten vier Designvarianten ins Rennen und ließ die Fans entscheiden. Insgesamt 180.000 Stimmen gingen laut Williams ein.

Die Siegerlackierung wird gleich dreimal zum Einsatz kommen: Sie soll die Autos von Alex Albon und Logan Sargeant bei den Grands Prix in Singapur, Japan und Katar zieren. Bevor es so weit ist, werden Besucher des Goodwood Festival of Speed den Gulf-Look am Williams vom 13. bis 16. Juli in Form eines Showcars bewundern können.

"Dieser Wettbewerb war eine unglaubliche Gelegenheit für unsere Fans, sich aktiv einzubringen und die visuelle Identität unseres Teams zu gestalten", sagt Williams-Teamchef James Vowles.

"Das siegreiche Design bringt die Essenz der Partnerschaft zwischen Gulf und Williams Racing auf den Punkt, indem es die Vergangenheit reflektiert und gleichzeitig auf unsere Zukunft aufbaut. Diese Lackierung wird ein entscheidender Moment sein, wenn das Team später in der Saison auf die Strecke geht."

Mike Jones, CEO von Gulf Oil International, ergänzt: "Die Kampagne war ein großer Erfolg und hat sowohl bei Gulf- als auch bei Williams-Fans Begeisterung ausgelöst. Den Fans die Möglichkeit zu geben, diesen Wettbewerb zu kontrollieren, hat die Ergebnisse enorm beeinflusst."

"Die ikonischen Farben von Gulf haben vier unglaubliche Lackierungen hervorgebracht, von denen die Fans den Gewinner 'Bolder than Bold' gewählt haben, der nun in die reiche Motorsportgeschichte von Gulf eingehen wird."

Das letzte Rennen, bei dem eine reine Gulf-Lackierung zum Einsatz kam, war der Grand Prix von Monaco vor zwei Jahren, als McLaren in den Farben der Marke fuhr. Beide verband eine langjährige Partnerschaft. Ende 2022 wurde der gemeinsame Vertrag jedoch nicht verlängert und Gulf wechselte zu Williams.

Mit Bildmaterial von Williams.