Piastri ärgert sich über Qualifying-Fehler: "Wäre locker schnell genug gewesen"

Ein teurer Fehler im Qualifying hat dafür gesorgt, dass McLaren-Fahrer Piastri am Sonntag beim Grand Prix von Mexiko nur von Platz 18 aus ins Rennen gehen wird. Der Australier selbst spricht von einem "sehr schlechten Fehler", der ihn zum ersten Mal in dieser Formel-1-Saison bereits aus Q1 warf.

In der Session kam Piastri in Kurve 12 von der Strecke ab, wobei sein Auto auf den Randsteinen aufsetzte. Seine Rundenzeit wurde wegen Überschreitens der Tracklimits gestrichen, war aber wegen des Fehlers ohnehin nicht schnell genug für Q2.

"Ich bin einfach in Kurve 12 rausgerutscht, bin auf dem Randstein aufgesetzt, und das war's dann", sagt Piastri bei Sky Sports F1. "Meine Runde wäre locker schnell genug gewesen, deshalb ist es sehr frustrierend, diesen Fehler zu machen." Bis zu diesem Punkt war er mehr als eine Sekunde schneller als seine bisher beste Zeit.

"Es ist einfach eine knifflige Strecke. Aber ich denke nicht, dass es daran lag, dass die Strecke schwierig war. Es war einfach ein sehr schlechter Fehler von mir, und das war's."

Angesprochen auf die Updates, die McLaren nach Mexiko mitgebracht hat, sagt der Australier: "Soweit ich weiß, tun sie, was sie tun sollen, aber es ist sicherlich nicht die gleiche Art von Upgrades, wie wir sie in der Vergangenheit gesehen haben. Aber das spielt keine wirkliche Rolle, wenn man solche Fehler macht."

Piastris Q1-Aus erinnert an das Schicksal seines Teamkollegen Lando Norris in Mexiko im vergangenen Jahr. Damals waren dessen beste Runde wegen Tracklimits gestrichen geworden und er war gezwungen, von ganz hinten zu starten.

Obwohl er auf Platz 19 qualifiziert war - und aufgrund von Strafen für andere von Platz 17 startete - kämpfte sich Norris im Rennen dann aber bis auf den fünften Rang vor. Piastri hofft, am Sonntagnachmittag das Gleiche erreichen zu können.

"Letztes Jahr war Lando in einer ähnlichen Position, also werde ich meine Hausaufgaben machen, um zu sehen, wie er sich durch das Feld gearbeitet hat, und versuchen, dasselbe zu tun", hält Piastri fest. Darauf verweist auch sein Teamchef Andrea Stella.

"Das ist die Mission für Sonntag. Das zu wiederholen, was wir im letzten Jahr mit Lando geschafft haben. Eine gute Anzahl von Punkten zu holen", gibt der Italiener vor.

"Was die Rennpace angeht, war das Auto hier immer recht konkurrenzfähig. Und basierend auf dem, was wir am Freitag in den Trainings gesehen haben, scheinen wir im Longrun wieder konkurrenzfähig zu sein. Wir haben also die Voraussetzungen, um dies zu tun. Wir müssen zurück in die Punkte kommen."