Nach Feuerunfall: Romain Grosjean aus dem Krankenhaus entlassen

Nach seinem Feuerunfall beim Grand Prix von Bahrain am vergangenen Sonntag ist Romain Grosjean aus dem Krankenhaus entlassen worden, wie das Haas-Team am Mittwoch bestätigte. Der Franzose war im Rennen nach wenigen Kurven in die Leitplanke gerast, sein Auto zerbrach und ging sofort in Flammen auf.

Grosjean konnte sich glücklicherweise aus eigener Kraft aus dem brennenden Wrack befreien. Das Medical Car war wenige Sekunden nach dem Aufprall zur Stelle, um ihn zu versorgen.

In einem offiziellen Statement von Haas heißt es: "Grosjean verbrachte nach dem Vorfall vom Sonntag beim Grand Prix von Bahrain drei Nächte im Krankenhaus. Grosjean wird die private Behandlung der auf seinem Handrücken erlittenen Verbrennungen fortsetzen und bis auf weiteres in Bahrain bleiben."

würde er aber gern selbst bestreiten.

Seine Fans lässt er im Social Web an der Genesung teilhaben. "Hätte nie gedacht, dass mich ein paar Kniebeugen mit Körpergewicht glücklich machen würden", schrieb er am Dienstag auf Twitter. "Der Körper erholt sich gut von dem Aufprall."

Am Mittwochmorgen teilte er ein Bild von seiner rechten Hand, die zu Teilen noch verbunden ist. Dazu verrät Grosjean: "Das Glück, das ich empfand, als mir gesagt wurde, dass ich den vollen Verband nicht mehr brauche und meinen Finger benutzen kann, war riesig. Ich hätte fast geweint. Ein Sieg auf meinem Weg der Genesung."

Dass er den Unfall überhaupt so glimpflich überstand, grenzt an ein Wunder. "Im Namen von Romain Grosjean und des gesamten Haas-Teams danken wir allen, die sich im BDF-Krankenhaus um ihn gekümmert haben", heißt es dazu abschließend.

