Nach FIA-Diskussion mit Fahrern: Neue Racing-Richtlinien wohl ab Katar

Die FIA wird den Wortlaut ihrer umstrittenen Rennrichtlinien nach einem Treffen mit den Formel-1-Fahrern in Mexiko überarbeiten, nachdem es große Diskussionen über den Zwischenfall von Max Verstappen und Lando Norris in Austin gab. Es wird davon ausgegangen, dass der Dachverband akzeptiert hat, dass die Richtlinien geändert werden müssen, um ein Schlupfloch zu schließen, das Verstappen ausgenutzt hat, um sich zu verteidigen.

Die vorgeschlagenen Änderungen werden den Fahrern bei einem weiteren Treffen in Katar im nächsten Monat zur Genehmigung vorgelegt. Da es sich um Richtlinien handelt, können sie von den Stewards sofort angewendet werden und müssen nicht von anderen FIA-Gremien abgesegnet werden.

Ein potenzielles Problem könnte darin bestehen, dass die Grand Prix Drivers' Association (GPDA) die Formel-1-Rennrichtlinien unterzeichnen muss, sich die Fahrer aber nicht einig sind über die Vorfälle vom vergangenen Wochenende. Viele sind jedoch der Meinung, dass Verstappen mit seiner Taktik zu weit gegangen ist, ähnlich wie bei seiner umstrittenen Verteidigung gegen Lewis Hamilton beim Großen Preis von Brasilien 2021.

Fahrerbriefing in Mexiko dauert ungewöhnlich lange

Sauber-Pilot Valtteri Bottas sagte am Donnerstag in Mexiko, dass "einige Fahrer die Grenzen des Reglements immer weiter ausreizen und es fast schon ein wenig auf die Schippe nehmen".

Die übliche Fahrerbesprechung nach dem zweiten Freien Training in Mexiko dauerte ungewöhnlich lange, denn wie Motorsport.com erfahren hat, folgte auf das FIA-Briefing und die Erläuterung von Norris' Strafe für das Überholen Verstappens abseits der Strecke in der Schlussphase des Austin-Rennens ein GPDA-Meeting.

Die Stewards des Meetings in Mexiko nahmen wie üblich zusammen mit den sportlichen Leitern der Teams und dem sportlichen Vertreter des Formula One Management teil. Während des Treffens legten die Fahrer ihre Positionen zu Verstappens Verhalten dar.

Einige schlossen sich Norris' Standpunkt an, der nach dem Rennen in Austin und erneut am Medientag in Mexiko erklärte, dass er "nicht mehr das angreifende Auto sei, sondern [Verstappen]", während andere Verstappens Taktik als hart, aber fair im Rahmen der aktuellen Regeln empfanden.

FIA relativiert Austin-Einfluss auf Richtlinien

Obwohl es immer schwierig sein wird, eine vollständige Einstimmigkeit unter den Fahrern zu erreichen, geht man davon aus, dass die Änderungen bis zum Ende der laufenden Saison und nach dem Treffen in Katar akzeptiert werden. In einer Erklärung, die den Medien zur Verfügung gestellt wurde, sagt die FIA über das Treffen: "Es gab eine allgemeine Verpflichtung, die Richtlinien für die Fahrstandards weiter zu aktualisieren."

"In Anbetracht der Tatsache, dass die Fahrer um die Richtlinien für den Rennsport gebeten und ihrer Einführung zusammen mit der GPDA zugestimmt haben", heißt es in der Erklärung weiter, "werden die Richtlinien jedes Mal, wenn sie aktualisiert werden, mit den Fahrern abgestimmt. Es ist allgemein anerkannt, dass sie sich weiterentwickeln sollten, nicht wegen einzelner Vorfälle wie in Austin, sondern aus dem Wunsch heraus, die Entscheidungen der Stewards einheitlich zu gestalten."

Die letzte signifikante Weiterentwicklung dieser Richtlinien - die erstmals 2022 auf Wunsch der Fahrer eingeführt wurden - soll nach dem Singapur-Grand-Prix 2023 stattgefunden haben, und während des Meetings in Mexiko gab es zwar spezifische Meinungsverschiedenheiten, aber der allgemeine Ton des Meetings war kooperativ.